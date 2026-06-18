Una concentración reclama en Logroño luchar contra la "retórica incendiaria" de los discursos del odio

Una concentración, que se ha desarrollado a las 12,30 horas, en la denominada 'Plaza de Palestina' en el Espolón de Logroño, ha reclamado luchar contra la "retórica incendiaria" de los discursos del odio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, que se ha desarrollado a las 12,30 horas, en la denominada 'Plaza de Palestina' en el Espolón de Logroño, ha reclamado luchar contra la "retórica incendiaria" de los discursos del odio. El acto de sensibilización y protesta ha sido convocado por Rioja Acoge, Amnistía Internacional La Rioja y Bienvenidos Refugiados.

Durante el mismo, se ha desplegado una pancarta en la que se leía 'Contra el odio. Solidaridad'. Además, varios de los presenten portaban carteles con frases como 'Prioridad humanidad'; 'Prioridad solidaridad'; 'Prioridad empatía'; 'Contra el aislamiento - convivencia'; 'Contra la ignorancia - información'; 'Contra el odio - inclusión'.

El portavoz de Amnistía Internacional La Rioja, Gregorio Martín, ha señalado que el acto se enmarca en el Día Para Contrarrestar el Discurso de Odio, que busca "enfrentar esta retórica incendiaria, a favor de la exclusión, de la estigmatización, de la discriminación, que está dando rédito lamentablemente a muchos partidos políticos, fundamentalmente a uno, pero también a otro que lo apoya".

"Entendemos que la libertad de expresión abarca y puede abarcar, lo hacemos como Amnistía Internacional, expresiones muy ofensivas, pero cuando buscas movilizar con esas expresiones al conjunto de la población contra personas o contra minorías o contra colectivos, estamos en la antesala de lo que puede ser la violencia o en la antesala de lo que puede ser actitudes de discriminación y estigmatización que creemos que deben suponer ciertas restricciones", ha añadido.

Además, ha lamentado que estos discursos del odio "van en aumento", si bien ha señalado que "nos preocupa no tanto que alguien diga alguna barbaridad, como que mucha gente que la escucha entienda que esa barbaridad en los otros contra ellos es cierta". Expresiones referentes a inmigrantes indicando "que no están quitando las ayudas, que nos están quitando la vivienda o el empleo". El portavoz de Amnistía Internacional en La Rioja ha señalado, finalmente, que las redes sociales, "lo está amplificando todo".

MANIFIESTO

Durante la protesta se ha coreado una canción de Pedro Guerra, para después leer un manifiesto, que ha recogido que "la Asamblea General de la ONU reconoce la necesidad de acabar con las retóricas discriminatorias y xenófobas, y llama a todos los actores relevantes, incluidos los Estados, a aumentar sus esfuerzos para abordar este fenómeno, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos".

Las Naciones Unidas definen el discurso de odio como "cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita -o también comportamiento-, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad".

Han señalado que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, "nos alertó en mayo del 2019, de la explotación de los medios sociales y otras formas de comunicación, como plataformas para promover la intolerancia, del avance de los movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca. Y de cómo el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, las personas migrantes, las personas refugiadas, las personas LGTBIQ+, las mujeres y todos aquellos etiquetados como 'los otros'".

"El efecto devastador del odio, por desgracia, no es nada nuevo. Sin embargo, su escala e impacto se ven ahora aumentados por las nuevas tecnologías de la comunicación", han lamentado. El discurso de odio también se encuentra en internet y "se ha convertido en una de las formas más habituales de extender una retórica divisoria a escala mundial, poniendo en peligro la paz en todo el mundo".

Han añadido en el manifiesto que "estamos asistiendo a diversos conflictos y situaciones que solamente se explican desde el odio: Desde el genocidio en la franja de Gaza fundamentado en el odio al pueblo palestino, la persecución y maltrato a las personas migrantes en Estados Unidos, la discriminación y la islamofobia en nuestro país y, de igual manera, el preocupante aumento de los discursos de odio dirigidos contra personas LGTBIQ+".

En general, "nos enfrentamos a un incremento de los discursos de odio retroalimentados entre instituciones y ciudadanía que, en muchos casos, se ven reforzados desde algunas instituciones en su ignorancia de todo aquel o aquello que sea diferente: una ignorancia que prende el miedo, un miedo que aviva el odio. La negación de los derechos de las personas no es inocua: genera exclusión y un clima de violencia y crispación que normaliza la discriminación, el acoso y las agresiones", han reseñado.

Además, han indicado que "cuando las instituciones o la sociedad civil validan estos discursos, rompen la cohesión social y deshumanizan a los colectivos vulnerables, transformando los prejuicios verbales en peligrosas agresiones físicas y cotidianas".

"Todas las personas, como ciudadanía, tenemos la capacidad y el poder de frenar discursos cotidianos que, fundamentándose en la libertad de expresión, disfrazan de opinión lo que no es otra cosa que una semilla de rechazo hacía lo diferente, lo nuevo, lo que cuestiona nuestro estatus y lo que nos venden como amenaza", han añadido.

Amnistía Internacional, Bienvenidos Refugiados y Rioja Acoge han apuntado que "tenemos el deber moral de denunciar con firmeza los casos de discurso de odio, así como jugar un papel crucial en la sensibilización y la lucha contra esto".

"Hoy estamos aquí para hacer oír nuestra voz en contra de los discursos de odio. No queremos ser indiferentes al fanatismo y a la intolerancia, más en estos momentos en que la situación se agrava y las personas más vulnerables se convierten en víctimas. No podemos quedar indiferentes cuándo se señala a nuestras vecinas como inferiores en derechos; cuando se culpabiliza, sin pruebas, de crímenes a toda una comunidad. No podemos permanecer en silencio cuando se establecen categorías de personas. Nuestros niñas y niños no pueden crecer y educarse sintiéndose excluidos o creyéndose superiores", han concluido, no sin antes indicar que "algo tan reduccionista y erróneo como el concepto de prioridad nacional no puede caber en la sociedad del 2026".