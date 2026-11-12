Un Congreso aborda el reto de integrar las NNTT y la IA en la música y recuperar obras antiguas e "impresionantes"- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Integrar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la investigación musical es uno de los retos que se va a abordar en el XII Congreso de la Sociedad Española de Musicología que se celebra estos días, de la mano de UNIR, en Riojaforum.

La Sociedad Española de Musicología (SEdeM) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), como entidad organizadora y anfitriona del encuentro, han inaugurado el congreso con la presencia del rector de UNIR, Ramón Vilarroig, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, entre otras autoridades.

El encuentro se celebra bajo el lema 'La musicología en la sociedad posdigital' y reunirá a investigadores, docentes y especialistas para reflexionar sobre las transformaciones que experimenta la disciplina en un contexto marcado por la digitalización, la inteligencia artificial, los algoritmos, la automatización y la circulación masiva de contenidos en entornos digitales.

Contará con 193 intervenciones distribuidas en comunicaciones, paneles temáticos, presentaciones de proyectos de investigación, exposiciones de tesis doctorales y sesiones dirigidas a investigadores en formación. Las actividades se desarrollarán en Riojaforum (jueves y viernes por la mañana) y en el Rectorado de UNIR (viernes por la tarde y sábado).

"POSITIVO PARA LOS CONCIERTOS, LOS INTÉRPRETES Y PARA EL PÚBLICO"

La codirectora científica del Congreso, Eva Esteve Roldán, ha puesto en valor la importancia de implantar las nuevas tecnologías en la musicología que tendrán un valor positivo tanto "para los conciertos como para los intérpretes y, sobre todo, para el público".

Para abordar este reto se ha invitado a diferentes expertos para participar en una mesa redonda con el fin de debatir sobre cómo podemos implementar las nuevas tecnologías en la musica. En este sentido, ha detallado, está evolucionando mucho porque, por ejemplo, en la actualidad ya se están haciendo análisis computacionales o recreaciones virtuales de iglesias y edificios que han desaparecido "y se pueden reconstruir no solo visualmente, sino también la acústica que tenían".

Con ello, asegura, podemos recuperar cómo sonaba la música en la época con la acústica de la época "porque además vestían las iglesias con tapices, le ponían también alfombras... ofrece una acústica que es distinta a la que nosotros estamos acostumbrados y los resultados son maravillosos".

DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDOS DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA

Como ejemplo, Esteve ha destacado el proyecto que van a realizar en Calahorra a través del cual se van a digitalizar todos los fondos de la Catedral "que son impresionantes" con el fin de hacer un catálogo. Además, después se van a seleccionar las obras que sean más novedosas o más interesantes musicalmente para hacer conciertos.

Obras, ha indicado, "que han estado con polvo durante siglos en un archivo y que nadie iba a poder verlas. Ahora la sociedad va a poder escucharlas". Con ello, además, "se va a poder compartir todo el patrimonio que tiene y hacerlo común con el público, ese es uno de nuestros objetivos".

Pero como ha reconocido para lograr estos retos es necesario un equipo multidisciplinar, es decir, no solo musicólogos, sino también ingenieros de sonido, arquitectos... "debemos buscar sinergias para trabajar todos juntos por la música".

TEMÁTICAS DIVERSAS

En la presentación también ha participado Francisco Rodilla León, presidente de la Sociedad Española de Musicología, quien ha avanzado que este Congreso trata de diversas temáticas de investigación en el ámbito de la musicología, abarcando periodos, estilos y diferentes corrientes musicológicas.

Por tanto constará de materias muy diversas que hablarán de musicología histórica, urbana, actual... también desde el ámbito de la etnomusicología.

Con respecto al uso de las nuevas tecnologías y la IA, ha sido claro, "antes nosotros manejábamos bibliografía, libros físicos, ahora manejamos fuentes online que son muy enriquecedoras y a las que antes no teníamos acceso. Son absolutamente aliados y nosotros tenemos que tomarlos como tales".

ABORDAR LOS RETOS Y DESAFÍOS

Finalmente el rector de la UR, Ramón Vilarroig, ha querido felicitar a la organización por "el éxito de público" que ha acudido al Congreso. Además, y con respecto a la musicología, ha añadido, "nos acompaña en todas nuestras fases de la vida y ha evolucionado desde tiempo inmemorial. Hoy en día, la inteligencia artificial crea un nuevo reto y unos nuevos desafíos que "hay que abordar".

En el Congreso, ha indicado, se hablará de diferentes estudios musicales como el hip hop, el jazz, el flamenco... "una jornada muy interesante que será muy fructífera".

Celebrado con carácter bienal, el congreso se plantea, en definitiva, como un espacio de diálogo interdisciplinar y reflexión crítica sobre las transformaciones que están redefiniendo tanto la práctica musical como la propia disciplina musicológica. Su propósito es analizar los retos que afronta el sector y promover una revisión de los marcos teóricos y metodológicos desde los que se genera conocimiento.

DIECISÉIS ÁREAS PARA ANALIZAR LA MÚSICA EN LA ERA POSDIGITAL

Las contribuciones científicas se articulan en torno a dieciséis bloques temáticos que reflejan la diversidad y el dinamismo de la investigación musicológica actual. Entre ellos destacan ámbitos como las migraciones y circulaciones musicales, la música y el poder, las prácticas escénicas, las tecnologías del sonido, los archivos y memorias sonoras, las tradiciones orales, las humanidades digitales, la crítica musical o los paisajes acústicos.

El congreso contempla distintas modalidades de participación. Junto a las comunicaciones basadas en investigaciones originales, incluye sesiones específicas para estudiantes de máster y doctorado, paneles coordinados por grupos de investigación, presentaciones de proyectos financiados en convocatorias competitivas y exposiciones de tesis doctorales defendidas entre 2024 y 2026.

Eva Esteve Roldán, de UNIR, y Juan Pablo Fernández-Cortés, de la Universidad Autónoma de Madrid. La organización cuenta además con la colaboración de especialistas procedentes de universidades e instituciones académicas nacionales e internacionales. La dirección científica del encuentro corre a cargo de, de UNIR, y, de la Universidad Autónoma de Madrid. La organización cuenta además con la colaboración de especialistas procedentes de universidades e instituciones académicas nacionales e internacionales.

CONCIERTOS Y PREMIO AL MEJOR COMUNICADOR JOVEN

Además de las sesiones académicas, el congreso incluirá dos actividades musicales abiertas al público. La primera será un concierto de órgano, el viernes 13 a las 21,30 horas en la Iglesia de Santiago el Real, a cargo de Pedro Luengo, organista de la Catedral de Sevilla. La segunda tendrá lugar el sábado 14 a las 17,45 horas en el Auditorio del Rectorado de UNIR, donde Raúl Jiménez del Río, de Rioja Filarmonía, ofrecerá un recital de acordeón con un repertorio inspirado en La Rioja.

Como broche final al encuentro, el sábado por la tarde se hará entrega en el Rectorado de la universidad del Premio a la Mejor Comunicación en la modalidad SEdeM Estudiante, con el que la Sociedad Española de Musicología distingue las mejores investigaciones presentadas por jóvenes investigadores durante el congreso. Esta iniciativa pretende fomentar la excelencia científica y apoyar el relevo generacional en el ámbito de la musicología.