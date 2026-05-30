Consejo de Gobierno de la UR aprueba la oferta y reserva de plazas para estudios oficiales de Grado, Máster y Doctorado

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LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja ha aprobado la oferta y reserva de plazas para los estudios oficiales de Grado, Máster y Doctorado para el curso académico 2026-2027.

De esta manera, la oferta de plazas para estudios de Grado en el curso académico 2026-2027 son el de Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria, Enfermería Enología, Estudios Ingleses, Geografía e Historia, Ingeniería Agrícola Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática o Ingeniería Informática.

Además, Ingeniería Mecánica, Lengua y Literatura Hispánica, Matemáticas, Medicina, Química, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Tecnología del Lenguaje, Trabajo Social, Turismo. Todos ellos, suman 1.100 plazas.

PLAZOS DE ADMISIÓN

La Universidad de La Rioja abre el martes 16 de junio el plazo ordinario de Admisión para estudios de Grado para alumnos de nuevo ingreso para el curso 2026-2027. Este plazo se extenderá hasta el 2 de julio, estando prevista la publicación de las listas provisionales de admitidos el jueves 9 de julio y la definitiva, el 16 de julio.

La matrícula se deberá formalizar del 17 al 22 de julio, así como a lo largo del mes de julio y agosto tras la publicación de nuevas listas de admitidos tras la bajada de listas por renuncias, si las hubiera.

Por su parte, el plazo extraordinario de Admisión se desarrollará del 10 al 20 de julio, estando prevista la publicación de la lista provisional de admitidos el 23 de julio y que la matrícula se pueda formalizar el 24 y 28 de julio; publicándose a lo largo del mes de julio y agosto nuevas listas de admitidos tras la bajada de listas por renuncias, si las hubiera.

MÁSTER, DOCTORADO Y RESERVA DE PLAZAS

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja ha aprobado igualmente la oferta y reserva de plazas para los estudios oficiales de Máster y Doctorado que impartirá en el curso académico 2026-2027 como son el Acceso a la Abogacía, Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático Dirección de Proyectos, Economía Circular, Estudios Avanzados en Humanidades, Gestión de Empresas o Ingeniería Agronómica.

También oferta master en Ingeniería Industrial, Intervención e Innovación Educativa, Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación, Musicología, Procesamiento del Lenguaje y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la Lingüística, en Profesorado ESO y Bachillerato, FP e Idiomas, Química y Biotecnología,Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola, Marketing y Emprendimiento Agroalimentario.

Además, el máster universitario en Enseñanza del Español como lengua extranjera: Fundamentos pedagógicos y competencia digital, en Investigación en Nutrición y Alimentación Personalizada, en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario. Suman 738 plazas.

Finalmente, oferta el doctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas, en Derecho y Cambio Social, en Economía de la Empresa, en Educación y Psicología, en Enología, Viticultura y Sostenibilidad, en Filología Inglesa, en Humanidades, en Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales, en Matemáticas y Computación, en Musicología, en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera, en Química, en Salud Global, y en Sistemas Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria. Son 119 plazas.

La aprobación de la oferta de plazas para los estudios oficiales (Grado, Máster y Doctorado) da cumplimiento al Art. 31.4 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que requiere la reserva de un 5 % de las plazas para estudiantes con discapacidad; así como a los Art. 39-43 del Real Decreto 534/2024 que establece unos cupos de reserva de plazas para mayores de 25, 40 y 45 años; deportistas de alto nivel y rendimiento; y titulados.

Igualmente, el acuerdo del Consejo de Gobierno de la UR contempla la oferta de plazas para el cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales, la admisión por reconocimiento parcial de estudios universitarios extranjeros; así como admisión por adaptación o reconocimiento de estudios de la Universidad de La Rioja.

CALENDARIO ACADÉMICO 2026-2027

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja ha aprobado el calendario académico del curso 2026-2027, cuyo primer semestre lectivo dará comienzo el 3 de septiembre y concluirá el 11 de diciembre, celebrándose los exámenes ordinarios del 17 al 22 de diciembre de 2026 y del 7 al 13 de enero; mientras que los extraordinarios tendrán lugar del 21 al 30 de enero de 2027.

El segundo semestre dará comienzo el 1 de febrero y concluirá el 18 de mayo de 2027, celebrándose los exámenes ordinarios del 14 de mayo al 5 de junio y los extraordinarios, del 17 al 26 de junio de 2027.