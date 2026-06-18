La consultora tecnológica riojana Bosonit se integrará en un grupo internacional para aumentar su crecimiento

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica riojana Bosonit, con once años de historia, se integrará próximamente en la multinacional Babel, especializada en transformación digital y ciberseguridad con presencia en 14 países en Europa África y América, para aumentar su crecimiento.

Según ha podido conocer Europa Press las tres divisiones del grupo, Bosonit, S.L., Bosonit México y Bosonit Colombia se integrarán en la multinacional. Fruto de esa decisión, uno de los socios y fundadores de la compañía riojana, Miguel Fernández, dejará la primera fila de la empresa.