Controlado un incendio forestal en San Asensio tras el trabajo de medios aéreos y terrestres

Archivo - Han colaborado medios terrestres y aéreos - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres han podido controlar un incendio forestal que se ha declarado hoy en el término municipal de San Asensio, tal y como han informado fuentes del Gobierno riojano.

Sobre las 16:15 horas se ha declarado el incendio, en una ladera de matorral entre el río Ebro y unas parcelas de viñedo, y, hasta el lugar, se han trasladado los efectivos.

Ha sido a las 17:35 horas cuando, tras el trabajo de los profesionales, se ha dado por controlado.