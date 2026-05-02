Convocado el Concurso fotográfico de las IV Jornadas Interculturales de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado el Concurso fotográfico 'IV Jornadas Interculturales 2026' para visibilizar y poner en valor la diversidad de culturas y tradiciones que conviven en la ciudad.

Aficionados y profesionales, de cualquier edad y procedencia, están invitados a participar, mostrando a través de sus imágenes la esencia de estas jornadas y el carácter intercultural de Calahorra.

El concurso, dotado con un premio único de 800 euros, admite hasta cinco fotografías por autor, exclusivamente en formato digital y a color. La técnica será libre. Las instantáneas deben reflejar tanto la temática intercultural como su vinculación con la cuarta edición de las jornadas.

El plazo para enviar las obras finaliza el 12 de junio, debiendo haberse realizado las fotografías entre el 11 de mayo y el 5 de junio del mismo año.

Las imágenes y la solicitud de inscripción deberán remitirse al correo electrónico ssociales@calahorra.es, aportando la información requerida en las bases. El fallo del jurado se hará público antes del 29 de junio de 2026.

El Ayuntamiento de Calahorra podrá organizar una exposición itinerante con las mejores obras seleccionadas, promocionando así la convivencia y el valor de la diversidad cultural.

Toda la información y las bases completas del concurso están disponibles en la web municipal (www.calahorra.es).