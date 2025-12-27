Correos instala buzones mágicos en cinco oficinas de La Rioja para enviar las cartas a los Reyes Magos

Correos instala "buzones mágicos" en cinco oficinas de Huesca para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes - CORREOS

Hasta el día 5 de enero, los niños y niñas que lo deseen podrán depositar sus cartas para los Reyes Magos en los cinco buzones de Navidad que Correos ha instalado en tres oficinas postales de Logroño capital, situados en la calle Once de Junio, 1 y en la calle Barrera y en Duquesa de la Victoria. Los otros dos restantes están ubicados en Calahorra y Villamediana de Iregua.

Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa. Por eso, estas Navidades, en las cinco oficinas de Correos de La Rioja con buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir "packs mágicos" que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.

Además, se podrán adquirir "sellos mágicos" personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.

Correos lleva 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente.

También esta Navidad los equipos de voluntarios y voluntarias de Correos volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los niños y niñas ingresados. Así, además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguran que sus deseos llegarán directamente a las manos de Papá Noel y los Reyes Magos.

De este modo, Correos que, desde hace más de 300 años, es el operador logístico de la Navidad, seguirá manteniendo la ilusión de todos los niños y niñas, recordando que hay pocas cosas tan llenas de magia como escribir una carta a Papá Noel y a los Reyes Magos.