Corte al tráfico en Avenida de Portugal este sábado por la tarde debido a la celebración de la iniciativa comercial CUCO

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avenida de Portugal quedará cortada al tráfico, entre Siervas de Jesús y María Zambrano, este sábado por la tarde, debido a la celebración de la iniciativa comercial CUCO, Cultura de Comercio. El evento incluye un desfile de moda a cargo de estudiantes de la ESDIR y del IES 'D'Elhuyar', así como de la diseñadora polaca René Esteya. También habrá un concierto del grupo 'Los Superturbos'.

El corte al tráfico se prolongará desde las 14,00 horas hasta el fin del evento, previsto para las 21,30 horas. La zona estará convenientemente señalizada y se atenderán en todo momento las indicaciones de Policía Local.