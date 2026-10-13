La creación de empresas sube un 27,3% en agosto en La Rioja

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LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 27,3 por ciento en agosto en tasa interanual con un total 42 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 12, un 71,4 por ciento más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en La Rioja sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 42 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 0,62 millones de euros, lo que supone un 28,19 por ciento más que en el mismo mes de hace un año .

De las 12 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en La Rioja, 5 lo hicieron voluntariamente; 4 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

Cantabria (+68 por ciento) Asturias (+46,75 por ciento) y Murcia (+34,53 por ciento) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Baleares y Cataluña con retrocesos de un 13,21 por ciento, 7,17 por ciento y un 1,14 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+100 por ciento), Canarias (+71,43 por ciento) y La Rioja (+71,43 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Asturias y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 72,73 por ciento, 60,61 por ciento y un 14,71 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 50 por ciento en La Rioja en agosto, hasta las 9 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 8,84 millones de euros, cifra un 380,4 por ciento superior a la de agosto del año anterior.