Critican "más de una semana" con conexión a internet "deficiente, inestable, lenta y con restricciones" en Viguera

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Historia de Viguera ha asegurado, a través de un comunicado, que "queremos denunciar públicamente la lamentable e inadmisible situación que está sufriendo nuestro pueblo en pleno siglo XXI con respecto a la conexión a internet".

Así, alertan que la localidad "lleva más de una semana con una conexión deficiente, inestable, lenta y con restricciones inaceptables", una situación que califican de "insostenible e injusta para cualquier localidad".

"Pero -añaden- especialmente grave para quienes luchamos por mantener viva la cultura, la historia y el patrimonio de nuestro pueblo a través de canales digitales que hoy resultan indispensables".

Por eso, se pretuntan "¿cómo es posible que, en pleno 2025, sigamos así?" y recalcan que "internet es una herramienta básica, no un lujo, su falta limita el acceso a la cultura, al trabajo, a la educación, a la sanidad y a las relaciones humanas".

Así, consideran desde este colectivo que "este problema afecta a la vida diaria de los vecinos, al futuro de nuestros jóvenes y al desarrollo de nuestros proyectos como asociación".

"Exigimos soluciones inmediatas, no más excusas. Nos parece intolerable la lentitud y la falta de respuesta por parte de las compañías responsables y de las administraciones competentes. Queremos un internet digno, moderno, eficaz. No pedimos nada extraordinario, pedimos lo que ya debería estar garantizado. Viguera no puede quedarse atrás. Viguera merece respeto", finalizan.