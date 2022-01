Cs La Rioja afirma que el bono joven de alquiler "no funciona porque donde hay problemas no puede aplicarse"

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja (GPCs), Belinda León, ha afirmado que el bono joven de alquiler del Gobierno "no funciona, porque donde hay problemas no puede aplicarse, y donde no había problemas puede crearlos".

La parlamentaria autonómica ha valorado en comparecencia de prensa esta medida que, ha lamentado, en La Rioja "va a ser como una lotería que tan solo puede tocarles a 215 jóvenes", así como que "es una ayuda que durará dos años, cuando los contratos de alquiler suelen ser de cinco años", y lo que "los jóvenes necesitan es empleo estable".

León ha afirmado que la iniciativa, que dota con 250 mensuales a los adjudicatarios, jóvenes de entre 18 y 35 años, supone un "parche" para una generación que "se encuentra entre la espada y la pared", ya que "se ha visto en la espada de los alquileres desorbitados e incluso de la falta de oferta de pisos, y la pared de la precariedad laboral".

Para la diputada de Cs "hace falta una política estratégica e integral para el acceso a la vivienda y la emancipación real de los jóvenes", porque "lo que no hace falta es una pagita para salir del paso, sino que se necesita trabajo estable, sueldos dignos y oferta suficiente de pisos de alquiler para que puedan volar solos".

León ha asegurado que el bono "no es una solución y no es ninguna novedad porque se basa en los mismos principios del programa de alquiler de joven de toda la vida", así como "que desgaja un programa en dos para dar apariencia de novedad, algo que se llama propaganda".

"La única diferencia que parece aporta el bono de alquiler es que la ayuda será mensual en otras regiones, pero aquí ya existía", ha añadido la parlamentaria 'naranja'. Ha criticado que además "se pide tener un contrato de alquiler" para acceder a la ayuda o "estar en disposición de tenerlo, algo que ya ocurría en otros programa de alquiler joven", por lo que "no resuelve el problema de fondo que teníamos".

León ha asegurado que "para abordar la emancipación de los jóvenes lo que se necesitan son programas que ofrezcan recursos y soporte económico a la juventud antes de que se emancipe".

La diputada de Cs ha lamentado que "resulta pírrico e insultante que el bono de alquiler solo llegue al 1,7 por ciento del total de jóvenes riojanos emancipados y se venda como un éxito por parte del Gobierno de Andreu. De 56.000 riojanos tan solo 215 se van a beneficiar de este bono".

Para concluir, ha recordado que su formación ya "denunciamos que los presupuestos aprobados recortaron 1,2 millones de euros en ayudas a la vivienda y 1,75 millones en ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes".