CSIF acusa al Ayuntamiento de Logroño de modificar de "forma dirigida" la Relación de Puestos de Trabajo

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LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios trasladó en la última mesa de negociación del Ayuntamiento de Logroño "su profunda preocupación por varias carencias organizativas que, a juicio del sindicato, continúan sin respuesta por parte del Equipo de Gobierno, pese a haber sido advertidas de manera reiterada durante los últimos meses".

CSIF ha criticado que "se ha perdido una oportunidad clave para abordar problemas estructurales que afectan directamente, tanto a las condiciones laborales de la plantilla municipal, como a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía".

Actualmente, el Ayuntamiento "está llevando a cabo una reestructuración de los puestos de trabajo, cuyo borrador ha sido presentado a las secciones sindicales".

Sin embargo, CSIF considera que "esta modificación no da solución real a las problemáticas existentes, que finalmente repercuten a los ciudadanos".

En la segunda planta del edificio, donde más modificaciones ha habido, CSIF ha hecho trabajo de campo con el personal afectado para trasladar propuestas de mejora. Especialmente en áreas como Urbanismo, Medio Ambiente, Arquitectura y Espacio Público. Servicios clave donde se tramitan licencias, se planifica el damero de la ciudad, se organizan las basuras, los jardines, el alumbrado público, las calles cuando se cortan por manifestaciones", ..."y un sinfín de tareas que no son fáciles de organizar".

El sindicato considera que si se van a modificar funciones de un puesto de trabajo a otro ha de ser para una mejor gestión pública y no para que desde fuera parezca que se ha hecho "sin ton ni son". El objetivo es hacer más eficiente la Administración Pública.

CSIF advierte de "un desequilibrio en la reestructuración planteada: se incrementan los puestos de responsabilidad -especialmente de perfil jurídico- mientras se descuidan perfiles esenciales como administrativos, técnicos y de gestión. Esta situación puede generar el efecto contrario al pretendido, dificultando la agilidad en los procedimientos".

Un ejemplo claro "es la elaboración continua de planos necesarios para la tramitación de expedientes en estas áreas". Con los recursos actuales, especialmente en el caso de delineantes, "resulta inviable atender esta carga de trabajo con la rapidez necesaria".

Como consecuencia, existe el riesgo de que "áreas eminentemente técnicas, como urbanismo, gestión de licencias, acaben condicionadas o dirigidas por perfiles no especializados en esa materia, lo que puede afectar negativamente tanto a la eficiencia como a la calidad del servicio".

"FALTA DE PERSONAL"

CSIF critica una serie de problemáticas en el Ayuntamiento de Logroño como "la falta de personal específico en el área responsable de terrazas". Esta competencia se ha trasladado de un área a otra, pero sin asignar más personal ("se ha desvestido un santo para vestir otro"). Para poder tramitar sus expedientes están tirando de técnicos de otras áreas porque no tienen personal específico; si antes ya tenían sus tareas específicas, ahora tienen que priorizar la tramitación de más de 600 terrazas.

Esta situación "no solo afecta a la plantilla municipal, sino también al sector hostelero y al conjunto de la ciudadanía, generando retrasos, sobrecarga de trabajo y un deterioro en la calidad del servicio público"

Otro grave problema "es la inacción en el mantenimiento de edificios municipales". CSIF lleva años advirtiendo sobre "la falta de personal en el área de mantenimiento de edificios municipales". A pesar de que el Ayuntamiento comunicó que esta necesidad sería valorada en el marco de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, "finalmente no se han adoptado medidas concretas".

Entre las consecuencias CSIF recuerda que el Consistorio "ha tenido que afrontar sanciones derivadas por incumplimientos normativos". Sanciones a parte, "esta dejadez dio lugar en el pasado a que Industria detuviera el año pasado el uso de un ascensor en centro educativo por no cumplir condiciones de seguridad, afectando directamente a un menor con movilidad reducida". "Al final el coste de las carencias organizativas repercute en todos los ciudadanos", ha indicado el sindicato.

La regularización en Policía Local también sigue pendiente. CSIF ha reclamado que "se regularice la situación de varios agentes de la Policía Local de Logroño que desempeñan funciones de información uniformada desde hace unos tres años en atribución temporal de funciones, sin que exista un reconocimiento formal de su puesto dentro de la estructura organizativa".

El sindicato también ha criticado "el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Logroño de lo recogido en el texto regulador de los empleados municipales, concretamente en su artículo 62, que contempla la necesidad de abordar en el marco de las modificaciones de la RPT. Respondería a un principio básico de justicia laboral: igual trabajo, igual sueldo".