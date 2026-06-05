CSIF alerta de "una nueva agresión en la oficina del SEPE de Calahorra"

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CSIF alerta de "las condiciones a las que están sometidos los trabajadores de la oficina de prestaciones del SEPE en Calahorra". Si bien hace unas semanas CSIF "ya denunció un incidente violento vivido con un ciudadano, en esta ocasión hay que volver a lamentar un nuevo incidente en el que se tuvo que requerir la presencia de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Calahorra dada la magnitud del suceso y agresividad del ciudadano".

CSIF lleva informando de esta situación "en reiteradas ocasiones y en foros posibles como son el Comité de Seguridad y Salud de la AGE en La Rioja, escritos a la Delegada del Gobierno de España en La Rioja y al Director Provincial del SEPE".

A todos estos requerimientos instando a la contratación del guardia de seguridad "se ha hecho caso omiso, continuándose agravando la situación en la oficina de prestaciones de Calahorra".

El SEPE en Calahorra se encuentra en unas dependencias que son propiedad del Gobierno de La Rioja, "el cual por conducto de la Directora General de Empleo se opone rotundamente a la contratación del guardia de seguridad pese a que existe una dotación presupuestaria para ello".

Esta situación demuestra "un doble criterio por parte de la administración pública, ya que en la oficina de Logroño se dota de un guardia de seguridad a la oficina de prestaciones y de otro guardia para la oficina de empleo".

CSIF solicita a la Delegación del Gobierno "que audite los gastos de modernización para ver dónde se gasta el dinero que desde el SEPE se transfiere a la Dirección General de Empleo para la contratación del guardia de seguridad".

El director provincial del SEPE es el máximo responsable de la seguridad de su personal, y en atribución de esas competencias "y tras las reiteradas denuncias del sindicato CSIF, se reunió hace unos días con la directora general de Empleo para solicitar la contratación del guardia de seguridad, produciéndose una nueva negativa por parte del Gobierno de La Rioja".

En este punto, CSIF solicita que desde la Delegación del Gobierno "se hagan las gestiones para poder trasladar la oficina de prestaciones del SEPE en Calahorra a otras dependencias propiedad de la administración central donde haya guardia de seguridad, para que así se pueda garantizar unas mínimas condiciones de seguridad".

"ALTAS TEMPERATURAS"

Por otro lado, si la situación que se vive en cuanto a seguridad y falta de personal "es grave" a esto se unen "las elevadísimas temperaturas que se soportan en dicha oficina". El año pasado coincidiendo con el periodo estival CSIF ya denunció esta situación por la falta de aire acondicionado, y el remedio fue la instalación de unos toldos para amortiguar las temperaturas.

"Después de estos primeros días de temperaturas elevadas se ha constado que el remedio planteado no ha solucionado nada, sino que ha incrementado la concentración de calor en las dependencias que el SEPE dispone en la ciudad de Calahorra".

El aire acondicionado "no funciona adecuadamente ya que a las 11h se podía observar en los paneles que la temperatura era de 29.1ºC y un CO2 de 809".

"En los techos de la oficina se pueden observar paneles sueltos o a medio poner, con la peligrosidad que ello conlleva de que se puedan desprender y caer sobre los ciudadanos o sobre los funcionarios. El problema del aire acondicionado es una problemática que se sufre año tras año a pesar de las obras acometidas en los últimos meses".

CSIF exige a la Delegación del Gobierno en La Rioja "que de manera urgente se dote de personal de seguridad a la Oficina del SEPE de Calahorra o en caso contrario, se traslade las dependencias del SEPE del Calahorra a otras oficinas de la administración del estado que cuenten con guardia de seguridad".