CSIF exige a Educación "que cumpla el acuerdo de legislatura que firmó este sindicato con el Gobierno regional"

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Consejería de Educación "que cumpla con el Acuerdo de Legislatura que firmaron los sindicatos con el Gobierno de La Rioja y en el que se pactaron un conjunto de medidas dirigidas a procurar la mejora de la calidad de los servicios públicos y de las condiciones laborales de los empleados públicos y de forma especial, los trabajadores docentes y no docentes de la educación pública".

En una nota de prensa, CSIF ve con "preocupación" que "a pesar de sobrepasar más de la mitad de la legislatura, no se ha avanzado significativamente en los acuerdos. En concreto, para el sector de educación se contemplaban principalmente cuatro puntos a mejorar: 1. Reducción progresiva de ratios; 2. Promoción de la Escuela Rural; 3. Reducción horaria de docentes de Primaria; 4. Abono de la carrera profesional".

REDUCCIÓN DE RATIOS

Para CSIF, uno de los aspectos más importantes y del que depende la calidad de la educación es la reducción progresiva de ratios en los diferentes niveles educativos. Se está cumpliendo en Educación Infantil, al bajar a 20 la ratio de alumnos, pero no en el resto de niveles.

Por parte del Gobierno -indican dede el sindicato- sí que ha manifestado su intención de mantener esta ratio según vayan subiendo a niveles superiores, desde el sindicato CSIF "estaremos vigilantes para que se cumpla dicho acuerdo y no se quede en buenas palabras".

ESCUELAS RURALES

El punto 8 del pacto de legislatura que firmó CSIF recogía que en el ejercicio 2021, se negociaría en el ámbito docente la promoción de la estabilidad en la Escuela Rural. "Sin lugar a dudas el gran olvidado de este acuerdo, ya que solo contamos con un estudio que ha realizado el consejo escolar de La Rioja, pero por lo demás no se ha llegado a concretar nada. No hemos iniciado ni las negociaciones en mesas técnicas y por lo que se ve el Gobierno no está por la labor de iniciar las mismas".

Para CSIF "es uno de puntos vitales a negociar y contamos con un gran número de propuestas para mejorar las condiciones laborales de estos docentes". Entre ellas:

Articular un sistema de estabilización de las plantillas en centros con mucha rotación, por ejemplo, CRAS (Colegios Rurales Agrupados).

Incremento de la dotación económica para los docentes itinerantes, el importe por kilómetro recorrido se ha quedado congelado durante años y el coste del mantenimiento del vehículo, gasolina, etc. ha subido. Por lo que queremos un incremento acorde al coste actual del servicio.

Personal de apoyo a los tutores, ya que muchas veces se encuentran con alumnos de diferentes cursos y niveles en una misma aula, con las dificultades que conlleva.

Elaboración de normativa específica que se adecúe a esta tipología de centros. Solicitamos el inicio de las negociaciones de manera urgente y que pasen de las buenas intenciones para mejorar las condiciones de las regiones rurales para empezar a ponerlas en práctica. Un pueblo con colegio es una señal de prosperidad y hay que cuidar a estos docentes que tan complicada labor tienen en su día a día.

Reducción horaria de los docentes de Educación Primaria

Este acuerdo figura en el punto 18, donde CSIF acuerda la reducción del horario del personal docente de educación primaria y que sólo se ha cumplido en parte. Aunque se ha reducido una hora este curso escolar y en el próximo se prevé que van a ser 23 horas lectivas, "queremos que esta reducción se quede plasmada en ACUERDO SOBRE CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN LA CONFECCIÓN DE LAS PLANTILLAS DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS y que se conceda más maestros de apoyo para poder cubrir estas horas".

Según el cálculo realizado por CSIF, tendría que haber un aumento de 100 maestros en plantilla para poder hacer frente a esta reducción horaria. Una situación que refrenda lo que viene reclamando en reiteradas ocasiones CSIF: "que en la enseñanza pública riojana, no sobra nadie".

CARRERA PROFESIONAL

Otra de nuestras reiteradas reclamaciones figura en el punto 19 del acuerdo: el abono de la carrera profesional. Aunque sí que se ha abonado la carrera profesional hasta el 2020, estamos a febrero del 2022 y todavía tenemos pendiente el cobro de la carrera del 2021, que por el momento sigue retrasada sin fecha concreta de cobro de la misma.

En este sentido, "también solicitamos la elaboración de un nuevo modelo de carrera profesional docente en donde se marquen los requisitos que hay que cumplir año a año y no fluctué como va siendo la norma hasta ahora. También pedimos la consolidación de los grados cuando se cumplan los años necesarios para el mismo".

Por todo ello, "exigimos a la Administración a que nos facilite un calendario fijo de negociación de todos estos puntos para tratarlos de forma urgente antes de la finalización de este curso escolar 2021/2022. Ya que ha este paso muchos de estos compromisos van camino de convertirse en agua de borrajas".

CSIF "permanecerá vigilante y exigirá que se cumpla en su integridad el Acuerdo de Legislatura que firmó el Gobierno de La Rioja con los sindicatos. Al mismo tiempo, y como siempre hemos hecho, seguiremos defendiendo los intereses de los docentes riojanos y por las mejoras de sus condiciones laborales y económicas".