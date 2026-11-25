El CSIF La Rioja se una al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - CSIF LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se suma un año más al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el lema: "La protección no puede esperar. Más medios. Más derechos. Más protección".

Como indica el sindicato en un comunicado, "la cara más cruel de esta violencia se refleja en las 47 mujeres asesinadas y los 37 menores que han quedado huérfanos en lo que va de 2026".

Frente a esta realidad, CSIF condena "con firmeza el negacionismo que pretende minimizar un problema estructural y exige avanzar en medidas efectivas y coordinadas para prevenir, proteger y reparar".

También, añaden, "debemos mirar a las miles de mujeres que viven bajo amenazas, control, agresiones o dependencia económica que no siempre llega a denunciarse, una protección real exige servicios públicos fuertes, accesibles y suficientemente dotados".

"La falta de personal, la sobrecarga de trabajo y las demoras en la Justicia, la sanidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los servicios sociales pueden dejar a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad", aducen.

En el ámbito judicial, "la nueva organización debe garantizar la especialización de los profesionales, la estabilidad de los equipos y los medios necesarios para tramitar estos procedimientos con agilidad. Ninguna reforma puede traducirse en una pérdida de experiencia ni en una atención menos eficaz".

CSIF reclama "plantillas suficientes, formación especializada, recursos técnicos adecuados y una coordinación efectiva entre todas las administraciones", porque "la protección no puede descansar en el esfuerzo extraordinario de profesionales que trabajan bajo una presión creciente".

También defiende el sindicato "la aplicación efectiva de los derechos laborales de las víctimas y su mejora mediante la negociación colectiva y los planes de igualdad".

"Reclamamos medidas que faciliten la adaptación de la jornada, la movilidad, los cambios de centro, la asistencia a actuaciones judiciales, sanitarias o psicológicas y la protección de la trabajadora sin perjudicar su carrera profesional. Ninguna mujer debería verse obligada a elegir entre protegerse y conservar su empleo", señalan.

Asimismo, reivindican "la figura del delegado o delegada sindical especializada en igualdad y contra la violencia de género, tanto en el sector público como en el privado, para informar, acompañar y facilitar el acceso a los recursos disponibles desde la confidencialidad y el respeto a las decisiones de cada víctima".

Apuntan en este sentido, que "los derechos reconocidos deben traducirse en medidas reales, es necesario desarrollar y financiar las políticas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reforzar la atención integral y garantizar que ninguna mujer quede desprotegida por falta de recursos o por el lugar en el que reside".

LA PREVENCIÓN COMIENZA CON LA EDUCACIÓN.

Consideran "fundamental educar desde la infancia en igualdad, respeto y relaciones afectivas saludables, así como promover una educación afectivo-sexual que permita identificar conductas abusivas y desmontar estereotipos".

"Debemos -dicen- prestar especial atención a las redes sociales y al entorno digital, donde proliferan el acoso, las amenazas, la difusión no consentida de imágenes y el control de las parejas".

Inciden en que "la inteligencia artificial plantea, además, nuevos desafíos, su utilización para crear y difundir imágenes íntimas falsas, suplantar identidades o acosar demuestra que la innovación tecnológica debe ir acompañada de prevención, educación digital y mecanismos eficaces de protección, la tecnología nunca puede convertirse en una herramienta para perpetuar la violencia".

CSIF reafirma "su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las víctimas y por unos servicios públicos capaces de responder a sus necesidades".

"No puede haber retrocesos en la lucha contra la violencia contra las mujeres ni derechos que existan únicamente sobre el papel. Porque cuando una mujer necesita ayuda, cada minuto importa. Hacen falta más medios, más derechos, más protección", finalizan.