CSIF respalda la paralización de las oposiciones de médicos sin titulación del SERIS

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora "muy positivamente" el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Logroño que acuerda la suspensión cautelar de la oposición a seis plazas fijas de médico convocadas en enero de 2026.

La resolución judicial, que responde al recurso presentado por el Ministerio de Sanidad, paraliza el proceso selectivo al apreciar una "clara vulneración de la norma básica estatal" en dos puntos clave: la falta de exigencia del título de especialista (Medicina Familiar y Comunitaria) y la eliminación del requisito de nacionalidad.

CSIF subraya que esta resolución del juzgado saca a la luz el intento del SERIS de consolidar medidas excepcionales surgidas durante la pandemia para convertirlas en norma habitual. Definir puestos que realizan atención continuada, soporte al 061, tramitación de bajas o seguimiento de recetas bajo el epígrafe de "personal de gestión y servicios" supone, según el sindicato, una triquiñuela legal inaceptable.

El pasado 3 de abril del 2025 se trató en Mesa Sectorial del SERIS la Oferta de Empleo Público 2025 que recogía las 6 plazas que bajo el título "Técnico Titulado Superior Rama Sanitaria". CSIF pidió a la Dirección de Atención Primaria explicación de cuales serían sus funciones, alegando ésta que eran funciones de apoyo. CSIF entendió al momento que era falso, ya que estima que realizan funciones asistenciales, por lo que se perpetua el problema.

"Por la falta información y coherencia con el personal y los pacientes", CSIF votó en contra de esta oferta de Empleo Público mientras SATSE, UGT y STAR dieron su visto bueno a la convocatoria de esas 6 plazas que bajo el título de Técnicos Titulados Superior de Rama Sanitaria no se les exigía la especialización.

El análisis del auto por parte del gabinete jurídico de CSIF resalta cómo el juzgado ha desmontado las justificaciones de la Consejería de Salud:

1.Intento de eludir el título de Especialista: El SERIS modificó el temario en abril eliminando bloques clínicos para disimular la naturaleza del puesto, pero el juez ha determinado que la labor desempeñada es de carácter asistencial "médico" y, por tanto, requiere de forma imperativa la especialidad.

2.Incoherencia en el requisito de Nacionalidad: CSIF señala el "sinsentido" de la Administración: si justificaban las plazas como administrativas para no exigir el MIR, no podían al mismo tiempo acogerse a exenciones excepcionales del ámbito sanitario para suprimir el requisito de nacionalidad.

"Ante estas triquiñuelas del SERIS para intentar engañar, CSIF exige soluciones reales y no atajos que precarizan aún más a las maltratados profesionales de la sanidad riojana".

CSIF advierte de que la "necesidad imperiosa de profesionales" alegada por Salud no justifica el incumplimiento de la ley, ni la generación de convocatorias nulas de pleno derecho que perjudican a los propios aspirantes a las oposiciones.

CSIF exige a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de La Rioja "que abandone los parches temporales y ponga en marcha un Plan de Choque real que incluya la mejora de condiciones salariales y laborales equiparando la Sanidad Riojana con las comunidades autónomas vecinas para evitar la fuga de profesionales".

"La Fidelización del personal MIR es otro punto fundamental. Garantizar contratos estables y atractivos a los residentes que finalizan su formación en la región y realizar convocatorias legales y negociadas que consoliden el empleo público a través de la Mesa Sectorial con pleno respeto al marco legal estatal", finalizan.