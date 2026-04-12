La cuarta edición de 'Música desde el Ateneo' acercará la música a todos los públicos con seis conferencias gratuitas

El Gobierno de La Rioja impulsa una nueva edición de 'Música desde el Ateneo' con seis conferencias gratuitas para acercar la música - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja colabora en la cuarta edición del ciclo 'Música desde el Ateneo', organizado por Rioja Filarmonía, que se desarrollará los lunes y miércoles del próximo mes de mayo, a las 19,30 horas.

En esta edición, la programación se trasladará de forma temporal a La Gota de Leche con motivo de las obras de mejora que el Ejecutivo regional está impulsando en el Ateneo Riojano.

Las seis conferencias, de carácter gratuito, están abiertas a toda la ciudadanía. El programa de 2026 ofrece una propuesta ecléctica y profunda, diseñada para desmitificar géneros y explorar los orígenes de nuestra cultura musical.

Los asistentes podrán descubrir las claves para disfrutar del Jazz sin complejos, analizar cómo los soportes de escritura han condicionado la esencia de la música a través de los siglos o profundizar en la realidad de los castrati en España más allá de la leyenda de Farinelli.

Asimismo, el ciclo propone un acercamiento a la arqueología musical y a los sonidos del Paleolítico, un análisis de los misterios que rodean al 'Réquiem' de Mozart y un recorrido por la España romántica e imaginada que Verdi plasmó en 'Il trovatore'.

Esta edición cuenta con la participación de doctores, investigadores y docentes vinculados a universidades e instituciones de prestigio nacional.

UN PROGRAMA QUE INVITA A ESCUCHAR Y COMPRENDER LA MÚSICA

El lunes 11 de mayo se celebrará la conferencia 'Cómo escuchar Jazz sin sentirte en un examen', a cargo de Ismael Peñaranda Gómez (Universidad de La Rioja).

El miércoles 13, Clara Rico Osés (Conservatorio Superior de Música de Navarra) impartirá 'Cuando la música trasciende el tiempo: cómo la manera de conservar la música condiciona su esencia'.

El lunes 18, Eduardo Chávarri Alonso (Universidad Internacional de Valencia y Universidad Internacional de La Rioja) abordará 'El precio de la perfección: Los castrati en España más allá del mito de Farinelli'.

El miércoles 20, Raquel Jiménez Pasalodos (Universidad de Valladolid) ofrecerá 'Arqueología musical: un viaje a los orígenes de la música y sus instrumentos'.

El ciclo continuará el lunes 25 con 'Entender el 'Réquiem' de Mozart: claves para su escucha', impartida por Miguel Ángel Marín López (Universidad de La Rioja y Fundación Juan March).

Y concluirá el miércoles 27 con 'La España imaginada por Verdi: la Aljafería en 'Il trovatore' a cargo de Marta Vela (Universidad Internacional de La Rioja y Radio Clásica).

La iniciativa es posible gracias a la colaboración entre Rioja Filarmonía, el Ateneo Riojano, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Logroño Joven, y contribuye a reforzar una programación cultural estable y accesible en la capital riojana.