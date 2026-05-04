El Cupón del Extra de la Madre de la ONCE reparte 7.500 euros en Logroño - ONCE

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

En el sorteo del pasado domingo, 3 de mayo, la suerte ha querido viajar a la ciudad de Logroño. El vendedor de la ONCE, Carlos Del Pozo Iñigo, es quien ha llevado la suerte a Logroño.

Carlos tiene su puesto de venta en la C/ Marqués de Murrieta, 54 (enfrente del Palacio de Justicia). El Cupón del Extra de la Madre de ONCE ofrece, por 5 euros, un primer premio de 17.000.000 euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los casi de 21.300 agentes vendedores que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías.