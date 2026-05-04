El Cupón del Extra de la Madre de la ONCE reparte 7.500 euros en Logroño

El Cupón del Extra de la Madre de la ONCE reparte 7.500 euros en Logroño
El Cupón del Extra de la Madre de la ONCE reparte 7.500 euros en Logroño - ONCE
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 10:08
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LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

En el sorteo del pasado domingo, 3 de mayo, la suerte ha querido viajar a la ciudad de Logroño. El vendedor de la ONCE, Carlos Del Pozo Iñigo, es quien ha llevado la suerte a Logroño.

Carlos tiene su puesto de venta en la C/ Marqués de Murrieta, 54 (enfrente del Palacio de Justicia). El Cupón del Extra de la Madre de ONCE ofrece, por 5 euros, un primer premio de 17.000.000 euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los casi de 21.300 agentes vendedores que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías.

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