Decanos abogan por "reformar la profesión docente para elevar su prestigio" y apuestan por revisar sistema de oposición

Publicado 17/05/2019 13:16:18 CET

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La revisión y reforma de la profesión docente "para elevar su prestigio social y mejorar su cualificación en beneficio de los alumnos" es una de las apuestas principales recogidas durante la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Educación que se celebra en la UR para abordar las claves del sistema de acceso a la profesión docente.

Para conseguir este avance consideran "fundamental", entre otras medidas, la revisión de la oferta de plazas de nuevo ingreso en los nuevos títulos así como abordar un nuevo enfoque del sistema de oposiciones que apueste por las competencias profesionales y no solo por los conocimientos para "contar con los mejores".

Así se ha expresado este viernes la presidenta de la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Educación, Carmen Fernández Morante, quien ha reconocido que "hay un gran consenso" en todos los ámbitos para apostar por esta reforma de la profesión pero "evitando parches".

Para ello abogan por una propuesta "sistémica" que parta de un perfil profesional común del que "todos estemos de acuerdo" para, a partir de ahí, "definir la carrera profesional y tomar medidas coherentes en todos los procesos".

Con respecto al número de plazas, Carmen Fernández ha explicado que no se trata de una reducción solo numérica, sino que es necesario seleccionar a los docentes más idóneos. Es decir, "no los que tienen mejor nota de corte sino a aquellos que, realmente, son capaces de acreditar determinadas actitudes y habilidades relacionadas con las competencias emocionales, la gestión de la diversidad, de la igualdad, del rigor académico, el compromiso social y la democracia".

Por su parte, consideran que el sistema de oposiciones "debe ser eminentemente práctico" y no debe someterse "a un día o dos de duración" sino que debe "dar paso a un periodo de iniciación docente de una formación supervisada guiada y coparticipada con la Universidad y los centros educativos para que, con un proceso de evaluación continua, se demuestre el nivel de competencia del profesional tanto para la enseñanza privada como pública".

FORMACIÓN "PLUS"

Todo porque "la formación de un profesional docente no acaba nunca y, por tanto, no queremos dificultar el acceso al aula sino que queremos conseguir una formación plus que les permita, con el apoyo de profesionales, aprender gradualmente para ser los mejores".

Por su parte, el vicepresidente adjunto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Juan Juliá, ha asegurado que, desde la institución, "se escuchará a todos los actores de la educación, especialmente a los docentes de todas las etapas educativas así como a los decanos y decanas de las facultades porque, para un país, todo lo que se refiera a mejorar la educación será bienvenido".

"Ellos saben que tienen nuestro apoyo y nuestro reconocimiento porque aunque nuestro país a veces no ha hecho juicios justos hay que recordar que en España, todavía, el gasto en el conjunto de la educación en términos de porcentaje de PIB está por debajo de los países de la OCDE".

Por todo ello, "y ante estas ansias de mejora de la educación contarán con nuestro apoyo".

CONFERENCIA EN LA UR

La Conferencia de Decanas de Educación se está celebrando bajo el monográfico 'Avanzando en la definición de los elementos clave que sustentan el modelo de formación y acceso a la profesión docente (APD)' en la Universidad de La Rioja

Esta reunión es un foro en el que cerca de un centenar de decanos y directores de centros tratarán de concretar y definir los aspectos a abordar para cada uno de los siete elementos clave de su propuesta de bases sobre la formación y el acceso a la profesión docente.

Organizado con el apoyo de CRUE Universidades Españolas, junto a los decanos y decanas está previsto que asistan tanto estudiantes universitarios (futuros educadores y educadoras), profesorado en ejercicio, asociaciones y movimientos de renovación pedagógica, sindicatos docentes y administraciones educativas de distintas Comunidades Autónomas.

En la sesión de este viernes se hablará de cómo debería ser el periodo formativo del modelo propuesto de acceso a la profesión docente en base a las necesidades formativas que demandan los docentes principiantes.

En esta línea, se continuará describiendo las características y reconocimientos que deberían reunir los tutores y los centros educativos de referencia acreditados para la formación y el acceso a la profesión docente; momento en el que se dará paso a una reflexión crítica sobre la investigación educativa coparticipada entre centros educativos y profesionales de la enseñanza y grupos de investigación e investigadores universitarios.

En la fase final del encuentro se reforzarán las conclusiones principales alcanzadas, que servirán de guía en la construcción de un documento sólido y fundamentado que detalle cada uno de los elementos clave del modelo y que la Conferencia nacional de decanas y decanos de centros universitarios con títulos de magisterio y educación aspira a presentar en la Asamblea que celebrará en octubre de 2019 en la Universidad de Sevilla.

Ambos foros (Monográfico de Logroño y Asamblea de Sevilla 2019) se constituyen en valor estratégico en la reforma de la profesión docente. Por ello, la Conferencia Nacional de decanas/os de Educación, agente esencialmente necesario para el impulso de la calidad educativa del país, trasladará nuevamente los avances en la concreción del modelo al conjunto de administraciones educativas, central y autonómicas.