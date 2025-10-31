Defensa valora la "absoluta falta de pruebas" contra acusado Los Lirios: "Cogen lo que les viene bien para incriminarle"

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, en la Audiencia Provincial de Logroño, a 20 de octubre de 2025, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Defensa del procesado por el crimen de Los Lirios -por el que un hombre está acusado de matar a su mujer la madrugada del 13 de octubre de 2020 en su domicilio- ha defendido la no culpabilidad de su cliente y pide su absolución. Señala que tanto al Fiscal como a la Acusación se les ha caído "la prueba estrella", acreditar el trayecto del acusado de Gumiel a Logroño, "no lo han podido hacer, solo por esto, estas actuaciones se tenían que haber sobreseído en fase de instrucción".

La Defensa ha dado a conocer sus conclusiones definitivas al Tribunal Popular volviendo a negar los hechos que incriminan a su cliente. "No hay un solo dato incriminatorio en su contra, solo han cogido lo que les venía bien. Han jugado a confundir. La teoría de la Policía no hay por donde cogerla".

Por tanto, les ha pedido al jurado popular que "valoren la absoluta falta de pruebas objetivas que pudieran llevar a la condena de mi representado". Es más como ha dicho "todo lo que hemos oído aquí son conjeturas, sospechas, elucubraciones e imaginaciones". Su cliente -ha dicho- "es una víctima del sistema. La Policía no podía dejar un crimen sin resolver".

Tras nueve sesiones de juicio, este viernes se han dado a conocer también las conclusiones tanto del Fiscal, como de la Acusación Particular -que siguen solicitando 22 años de cárcel para el acusado- como las de la Defensa.

Los dos primeros, en su intervención, han mantenido que el procesado, Á.E.M., viajó la noche de los hechos de Gumiel de Mercado (Burgos), donde se encontraba con su hijo ayudándole a la vendimia, a Logroño para asesinar a su mujer al conocer que ésta se quería divorciar. Tras ello, volvió con su vehículo al municipio burgalés.

"CONJETURAS, SOSPECHAS, ELUCUBRACIONES..."

Tras las primeras intervenciones ha sido el turno del abogado de la Defensa quien ha querido dejar claro que "no hay ninguna duda" contra su cliente "más allá de conjeturas, sospechas, elucubraciones, imaginaciones... situaciones que impiden a absolutamente condenar a nadie".

Ha criticado que ni el Fiscal ni la Acusación Particular -que defiende los intereses de los hermanos de la víctima- "han podido probar su prueba estrella" en todo el juicio que era el "trayecto de Gumiel a Logroño" la noche de los hechos. "No se ha podido acreditar nada, no se ha probado este hecho de capital importancia en ningún momento".

Como ha indicado, desde el inicio de este juicio, "Policía, Ministerio Fiscal y Acusación Particular han basado únicamente su acusación en el trayecto que, presuntamente, hizo su cliente la noche del 12 al 13 a Logroño, asesinando a su esposa y regresando a Gumiel. Como se les ha caído la prueba estrella, la única prueba que podría servir para condenar a mi representado, ahora le restan importancia".

Lo cierto es que "no han podido acreditar nada" y por eso se han sostenido en "indicios, dudas y elucubraciones". Ante ello, ha espetado, "la duda debe llevar a la absolución de cualquier acusado".

"LA INVESTIGACIÓN HA DECIDIDO UN CULPABLE"

Como ha dejado claro: "Lo que aquí ha ocurrido es que la investigación ha decidido que el culpable fuera mi cliente. Y a partir de ahí, la Policía "vistió el muñeco, primero decidió que ha sido él y a partir de ahí encajo todo, aunque sea a martillazos, y busco debajo de las piedras testimonios que me sitúen o que me digan lo que yo quiero".

Por todo ello -insiste- "no nos pueden marear ahora con otras cosas secundarias porque lo relevante es que no se puede probar que mi cliente viajara de Gumiel a Logroño. Simplemente por esto, estas actuaciones se tenían que haber sobreseído en fase de instrucción y no haber llevado aquí con penas de 22 años, nada más y nada menos". Saben que sin la prueba del trayecto "se les cae por completo el discurso".

La Defensa ha sostenido en su intervención que "han cogido (la investigación) lo que les venía bien" mientras que, por otro lado, "tratan de ocultar todo lo que no les vale".

"NO ES QUE SOLO HUBIERA UN ADN, ES QUE FUE EL ÚNICO QUE SE INVESTIGÓ"

Para el abogado "es evidente" que la víctima, aquella noche, "abrió a alguien conocido" y con respecto al ADN del marido que apareció en sus manos, afirma que "perfectamente pudo contagiarse con la ropa" de su cliente algo que está -ha dicho- "absolutamente acreditado". Pero, además, "el lavado de manos con agua y jabón puede no hacer desaparecer el ADN de otra persona, aunque pasen días, lo dice expresamente en el atestado".

Es más -como ha querido dejar claro- "no es que fuera el único ADN que apareció en la escena del crimen, sino que fue el único ADN que se investigó. Fue la única persona a la que se lo han tomado". Pero, por el contrario, "no les valen los pelos encontrados de personas desconocidas" en el pijama de la víctima o en el recibidor.

También ha querido indicar al jurado que "la Policía presionó al hijo de ambos en su declaración. El único objetivo de la Policía era conseguir que el hijo incriminase a su padre en el asesinato de su madre".

Además, asegura que "fingir un suicidio o un robo" no es "compatible". "A nadie en sus cabales se le hubiera ocurrido hacer las dos cosas, no ambas. No tiene ni pies ni cabeza".

Finalmente, ha dejado claro que su cliente está "en libertad" con cargos. "Si ésta es la investigación que va a llevar a mi cliente a la cárcel 22 años, no entiendo nada. Aquí no hay ni siquiera dudas, no hay nada contra él". Por eso -ha sentenciado- "para condenar a alguien debería haber pruebas indiscutibles".