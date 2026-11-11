Delegación de Gobierno confirma la detención de un joven en un piquete informativo en el polígono de La Portalada

Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en La Rioja confirma que, durante la jornada de huelga general, se ha producido la detención de un joven, en un piquete informativo, en la calle Circunde, en el Polígono de La Portalada de Logroño, en el marco de las actuaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La actuación se ha desarrollado "conforme a los procedimientos establecidos", ha informado la institución.

Además, la Delegación del Gobierno ha indicado que las primeras horas de la jornada de huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre "se caracterizan por la tranquilidad".

Los piquetes informativos "están pudiendo realizar su labor con normalidad y apenas se han registrado incidentes", ha concluido.