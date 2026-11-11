El joven detenido en La Portalada sale de comisaria tras prestar declaración

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La abogada y líder de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha informado de que el joven detenido, a las 5:33 horas de la mañana de hoy en el Polígono industrial de La Portalada, ha salido de comisaría tras prestar declaración.

"Le han clavado la rodilla en la espalda", ha destacado Moreno poniendo el acento en la "chulería y prepotencia" de los agentes que han participado en la detención del joven, de 28 años y miembro del Sindicato de Vivienda de La Rioja y de IU.

Moreno, a la salida de la comisaría de la Policía Nacional en Logroño, y en declaraciones a Europa Press, ha relatado cómo los agentes "han cargado" contra el piquete informativo que se encontraba en la calle Circunde, en el Polígono de La Portalada de Logroño.

"Han cargado, porque estábamos en la calzada, nos han empujado fuera" y el joven "ha perdido el equilibrio y lo han detenido". Después se lo han llevado y Moreno se ha personado en la comisaria.

"He llegado antes que él, curiosamente, porque lo han tenido un rato ahí", ha relatado. Una vez en comisaria, le han tomado declaración y lo han soltado

En la mañana de hoy, además, ha contado Moreno, han identificado a "todos" los miembros del Sindicato de Vivienda, "en distintos grupos" y que se encontraban en Avenida de Madrid: "Les han retenido y no les dejaban pasar en un intento de amedrentar". Entre los identificados había menores de trece y quince años.