Denunciado un hombre de 36 años por apuntar con un láser a aeronaves y personas desde Agoncillo (La Rioja)

Denunciado un hombre de 36 años por apuntar con un láser a aeronaves y personas - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Agoncillo, han tramitado el acta denuncia correspondiente contra un hombre de 36 años, de nacionalidad española y residente en esta comunidad autónoma, por la comisión de una infracción muy grave a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La denuncia se fundamenta en el artículo 35.4 de dicha norma, que tipifica como infracción muy grave "la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes".

Por estos hechos, el denunciado podría enfrentarse a una sanción económica comprendida entre 30.001 y 600.000 euros.

ALERTA CIUDADANA Y AVISOS DESDE LA TORRE DE CONTROL

La actuación se inició tras una alerta ciudadana recibida en la Central Operativa de Servicios (062), en la que se informaba de que, desde la localidad de Agoncillo, se estaban proyectando haces de luz con un puntero láser de color verde hacia el cielo, así como hacia pilotos de aviación civil y varios menores de edad.

Estos hechos se venían repitiendo desde hacía varias semanas, según comunicaron también desde la torre de control del aeropuerto de Logroño-Agoncillo, debido a la proyección de haces de luz verde sobre aeronaves que sobrevolaban la localidad de Arrúbal.

Unidades de Seguridad Ciudadana se desplazaron inmediatamente a la zona, donde varios menores informaron a los agentes sobre el lugar desde el que parecían proceder los haces de luz. Tras dirigirse al punto indicado, los guardias civiles observaron a un varón que salía de uno de los caminos y procedieron a interceptarlo para su identificación.

Durante la entrevista, el individuo se mostró nervioso y dubitativo, negando en un primer momento haber utilizado ningún puntero láser. Sin embargo, ante su actitud y presencia inusual en el lugar, los agentes procedieron al registro de sus pertenencias, encontrando oculto en el interior de uno de los bolsillos de su cazadora un puntero láser modificado, al que se le había incorporado una batería externa para potenciar el haz de luz.

El hombre acabó reconociendo que había estado apuntando con el láser tanto a aeronaves como a varias personas. Los agentes incautaron el dispositivo y tramitaron la correspondiente denuncia por infracción muy grave a la Ley Orgánica 4/2015. Conductas peligrosas con consecuencias muy graves La Guardia Civil recuerda que apuntar con punteros láser a aeronaves, vehículos o personas es una conducta extremadamente peligrosa.

Este tipo de acciones puede causar deslumbramientos en momentos críticos, como el aterrizaje o el despegue, poniendo en grave riesgo tanto a las personas a bordo como a quienes se encuentran en tierra. Una deslumbración a un piloto o a un conductor, incluso durante un instante, puede tener consecuencias devastadoras.

Además de constituir una infracción administrativa muy grave, si se demuestra que la acción ha puesto en peligro la seguridad aérea o la vida o la integridad de las personas, los hechos pueden derivar en responsabilidades penales, pudiendo el causante llegar a enfrentarse a penas de prisión.