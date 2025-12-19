Las denuncias por violencia de género en La Rioja rompen la tendencia al alza y bajan en el tercer trimestre del año

Archivo - Teléfono De Ayuda A La Mujer Maltratada - CEDIDA - Archivo

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por violencia de género registradas en La Rioja durante el tercer trimestre de 2025 han descendido un 9,7% respecto al mismo periodo del año anterior, rompiendo así la tendencia al alza observada en los seis últimos meses, según los datos del Informe trimestral del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los meses de julio y septiembre, ingresaron en los órganos judiciales riojanos 266 denuncias, frente a las 294 registradas en el tercer trimestre de 2024. En el conjunto de España, se han mantenido estables respecto a 2024, apenas aumentaron un 0,23 % las denuncias por violencia machista.

En cuanto al número de mujeres víctimas, La Rioja se sitúa como la segunda comunidad autónoma con la tasa más baja, únicamente por detrás de Galicia. En concreto, se registraron 13,8 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, frente a una media nacional de 19,8.

Respecto a las órdenes de protección, La Rioja encabeza el ranking nacional en el porcentaje de adopción. Durante el tercer trimestre de 2025 se incoaron 56 órdenes de protección, de las cuales se adoptaron 49, lo que representa un 88%. Esta cifra supera ampliamente la media nacional, situada en el 68%, y coloca a La Rioja por delante de Andalucía, que alcanzó un 79%.

Asimismo, destaca el significativo descenso en el número de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar. Mientras que en el tercer trimestre de 2024 lo hicieron 34 mujeres, en el mismo periodo de 2025 fueron 9, lo que supone una reducción del 73,5 %.

Por último, durante el tercer trimestre del año, los órganos judiciales riojanos con competencia en violencia de género dictaron un total de 61 sentencias, todas ellas condenatorias.