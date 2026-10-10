El derecho a la vivienda, en las XXXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional en Logroño

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional celebrará, los días 29 y 30 de octubre, sus XXXII Jornadas en el Centro de la Cultura del Rioja, en Logroño, con el título 'Principios rectores de la política económica y social' y tratando temas como el derecho a la vivienda.

Durante las sesiones, ha anunciado, se abordarán temas "de gran actualidad y relevancia jurídica", como los crecientes desafíos que representan el derecho a la vivienda y al medio ambiente, o sus principios rectores desde una perspectiva constitucional.

Las Jornadas serán inauguradas el jueves 29 a las 17,00 horas por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de la ALTC y magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio García-Perrote.

Además, las Jornadas contarán con la asistencia de otras autoridades notorias como la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán Huertas, y otros representantes regionales y locales.

Con más de cien asistentes entre letrados, magistrados y otros juristas de reconocido prestigio, las Jornadas tienen como principal objetivo contribuir al mejor conocimiento de la Constitución Española, la jurisprudencia constitucional y el desarrollo de los principios y valores que la sustentan.

Aparte del programa académico, los asistentes disfrutarán de numerosas actividades culturales que ponen en valor el patrimonio y el entorno de Logroño, como una ruta guiada por el centro histórico o una visita a su Concatedral.

La organización de las XXXII Jornadas cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño. La ciudad fue elegida en la última asamblea general como sede de las Jornadas por su "excelente gestión, que combina seguridad y comodidad", además de que "la mezcla de patrimonio, cultura y naturaleza que ofrece Logroño garantizan un marco único para el desarrollo de estas jornadas".