El derribo del inmueble de Estrella 12 de Calahorra respeta el arco de la casa - EUROPA PRESS

CALAHORRA (LA RIOJA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

Esta semana se está llevando a cabo el derribo del inmueble ruinoso del edificio ubicado en la calle Estrella 12. El hundimiento ocurrido el 29 de enero puso de manifiesto la existencia de personas en este edificio que tuvieron que ser desalojadas o que se vieron forzadas a abandonar las casa por sus medios de manera urgente.

Cabe recordar que sobre el edificio existía ya un proyecto de derribo en elaboración y que la asociación Amigos de la Historia de Calahorra solicitó el 2 de febrero, que de acuerdo con el grado de protección contemplado en el vigente Plan General Municipal se priorizara la conservación del arco de la casa.

Igualmente pidió la realización de catas en el paramento por si, bajo el revoco actual, existiera sillería y, en ese caso, estudiar si técnicamente sería posible su conservación, al menos en la planta baja, de modo que pudiera integrarse en una futura edificación del solar.

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Sea como fuere, el derribo se está ejecutando con la conservación del arco de entrada al inmueble, según pudo comprobar ayer EP y se puede ver en la fotografía adjunta. Como decimos, las obras han comenzado esta semana y además han incluido la demolición del muro del solar que se encuentra enfrente, lo que está facilitando la maniobra de la maquinaria pesada.