Derrumbe de una bodega, acumulación de agua en carreteras o filtraciones, incidencias leves por las tormentas de ayer

Tormenta en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 ha señalado este domingo que el episodio de tormentas que recorrió ayer tarde la comunidad, con riesgo de nivel naranja declarado por la Aemet, no ha causado incidencias de gravedad.

De acuerdo con su balance, sí que se han requerido diversas intervenciones por parte de los servicios de emergencia. En concreto, en el Centro de Coordinación de Emergencias se han gestionado un total de cinco incidencias, dos de ellas en La Rioja Baja y tres en la zona de Logroño y su entorno.

Las actuaciones realizadas responden a la tipología habitual en este tipo de fenómenos meteorológicos: piedras en la calzada, acumulaciones de agua en carreteras y filtraciones en viviendas.

Como incidencia más relevante, se ha intervenido por el derrumbe de una bodega de titularidad privada en el municipio de Villamediana. El inmueble ya presentaba un estado estructural comprometido, circunstancia que se ha visto agravada por las tormentas.

Efectivos de Bomberos de Logroño se han desplazado hasta el lugar, han supervisado la zona y han descartado riesgos para edificaciones colindantes.