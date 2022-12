Desarrollan aplicaciones de tecnologías no invasivas para monitorizar en tiempo real el estado hídrico del viñedo

LOGROÑO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Grupo de Investigación Televitis de la Universidad de La Rioja y del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), en colaboración con investigadores de los departamentos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la UR, lideran un proyecto de investigación en el que, mediante el empleo de un sensor espectral en el infrarrojo, se pueden crean mapas para monitorizar en tiempo real el estado hídrico del viñedo con mucha definición, de forma no destructiva y sin contacto con la cepa.

Esa solución multiespectral ahora en desarrollo permitiría a los viticultores facilitar la toma de decisiones relativas a la necesidad de riego del viñedo asegurando así un uso sostenible del agua en el contexto del cambio climático y para la implementación de una viticultura de precisión.

Las mediciones del estado hídrico del viñedo se realizan desde un vehículo móvil terrestre entre el cuajado y el momento de la vendimia, lo que permite la monitorización en continuo conociendo en tiempo real el estado hídrico del viñedo de forma eficiente y no destructiva.

Ese vehículo incorpora un sensor espectral que se encarga de recoger los datos de la vegetación a una distancia de entre 30 y 50 centímetros estudiando un número limitado de bandas del infrarrojo a partir de las que se obtiene información sobre el estado hídrico de la planta con la que se elaboran los mapas.

Hasta el momento se han desarrollado dos campañas experimentales realizadas en sendos viñedos comerciales de las variedades Tempranillo y Graciano y los resultados obtenidos son muy prometedores.

Por un lado, como el sensor toma más de dos medidas por segundo según va avanzando sobre el viñedo, es posible generar mapas del estado hídrico de mucha definición. De igual manera, con la información obtenida con el análisis de 4 ó 6 bandas espectrales, los investigadores han logrado establecer un modelo predictivo del estado hídrico de la planta, que correlaciona al 80% con el valor real medido.

Los resultados parciales de este proyecto se han presentado en congresos nacionales e internacionales en Francia y Canadá durante este verano, han dado lugar a dos artículos científicos que están actualmente en fase de publicación en revistas internacionales de alto impacto y han sido objeto de cuatro trabajos fin de estudios, tanto de máster como de grado.

Uno de los trabajos realizados en el ámbito de este proyecto por el estudiante del Grado en Enología, Fernando Rubio Ordoyo, ha sido premiado por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja como el mejor Trabajo Fin de Grado de Enología de este curso.

El grupo Televitis desarrolla la línea de trabajo sobre el uso de tecnologías no invasivas para estimar el estado hídrico del viñedo desde hace una década, y engloba no solamente el uso de la espectroscopía y visión hiperespectral, sino también el estudio de la termografía (medición de la radiación reflejada por el objeto entre las 8-13 micras en forma de temperatura), desde vehículos aéreos y terrestres, tanto tripulados como no tripulados.

Así, recientemente se ha publicado un artículo en la revista 'European Journal of Agronomy' titulado 'Combination of multispectral imagery, environmental data and thermography for on-the-go monitoring of the grapevine water status in commercial vineyards' cuyo primer autor, la profesora María Paz Diago, describe como una nueva aproximación hacia el uso de la termografía para estimar el estado hídrico del viñedo de forma no destructiva, en combinación con información meteorológica de fácil acceso y datos de vigor del viñedo.

El proyecto, denominado 'SpectralWater: Desarrollo de una herramienta multiespectral para la gestión sostenible del riego en viticultura de precisión' (PID2019-108330RA-I00), tiene una duración de 3 años, está financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 con una dotación de 93.170 euros, y el equipo de investigación del proyecto está formado por María Paz Diago, Javier Tardáguila, Juan Fernández e Ignacio Barrio, del departamento de Agricultura y Alimentación; Emilio Jiménez y Juan Carlos Sáenz-Díez, del departamento de Ingeniería Eléctrica; y Julio Blanco, del departamento de Ingeniería Mecánica.

En definitiva, este proyecto contribuye a desarrollar algunas de las áreas de investigación vitivinícola impulsadas por el proyecto estratégico Enorregión, promovido por el Gobierno de La Rioja para transformar la cadena de valor del vino a través de la digitalización y la sostenibilidad, fomentando para ello la generación de conocimiento y su transferencia a la empresa.