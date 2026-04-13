Detenida una mujer de 54 años tras presuntamente robar "al descuido" en una joyería de la calle Pérez Galdós de Logroño

Archivo - Coche policía local de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años ha sido detenida hace escasos minutos por agentes de la Policía Local de Logroño tras presuntamente robar "al descuido" en una joyería del centro de la ciudad piezas, como una pulsera de plata, por valor de unos 1.000 euros.

El suceso ha ocurrido sobre las 19,00 horas de este lunes en un establecimiento situado en la calle Pérez Galdos, número 24, de la capital riojana.

En el operativo también han participado efectivos de Policía Nacional.