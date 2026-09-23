Detenidas 4 personas por el robo de 14 teléfonos móviles en el 'chupinazo' de las Fiestas de San Mateo

Móviles intervenidos - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por el robo de catorce teléfonos móviles durante el día del cohete anunciador de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo en Logroño, el pasado 19 de septiembre, gracias a la señal de un iPhone.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, se trata de una actuación en el marco de los dispositivos de seguridad desplegados en la comunidad autónoma con motivo de las Fiestas de San Mateo.

Tras el mismo, se ha detenido a dos varones y dos mujeres, de entre 20 y 26 años, naturales de Colombia y residentes en Barcelona (Cataluña), como presuntos autores del hurto de catorce teléfonos móviles de alta gama.

Todos los detenidos cuentan con antecedentes delictivos registrados en diferentes cuerpos policiales. Además, tres de ellos tienen en vigor sendas órdenes de expulsión de España y Alemania.

Asimismo, ha detallado, "están vinculados a una dinámica de delincuencia itinerante, desplazándose por distintos puntos de la geografía española coincidiendo con la celebración de fiestas patronales y eventos multitudinarios, donde presuntamente cometen hurtos de teléfonos móviles".

En Logroño se habrían aprovechado de la gran afluencia de personas y de las aglomeraciones que se generan en las calles durante las celebraciones de San Mateo para actuar de forma coordinada y seleccionar los momentos de mayor concentración de público.

El objetivo: sustraer los terminales al descuido de sus propietarios, integrándose entre la multitud con el objetivo de dificultar su detección.

LA GEOLOCALIZACIÓN, CLAVE PARA LA DETENCIÓN

La actuación se inició sobre las 03:34 horas del pasado día 20, cuando SOS Rioja comunicó a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS-062) la sustracción de un teléfono móvil, un iPhone 17 Pro Max, a una joven en Logroño.

La víctima manifestó que podía conocer la ubicación del dispositivo a través de la aplicación 'Buscar mi iPhone'.

Tras contactar con la joven, ésta informó a los agentes de que la señal de ubicación de su terminal lo situaba en ese momento en la localidad de Arrúbal y que se desplazaba en dirección a Zaragoza.

Ante esta información, la Guardia Civil activó de inmediato un dispositivo de cierre y control en las principales vías de comunicación de la zona, movilizando patrullas de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Logroño y Calahorra, con el objetivo de localizar e interceptar el vehículo en el que presumiblemente se desplazaban los autores de la sustracción.

El seguimiento de la ubicación del terminal permitió determinar la trayectoria que estaba siguiendo y establecer un punto de interceptación.

Finalmente, las patrullas localizaron e interceptaron un turismo Volkswagen a la altura del kilómetro 339,500 de la carretera N-232, dentro del término municipal de Calahorra.

Tras identificar a sus cuatro ocupantes -dos varones y dos mujeres-, los agentes procedieron al registro de sus pertenencias y del vehículo.

Durante la inspección fue localizada una pequeña cantidad de una sustancia compatible con cocaína rosa, así como dos paquetes envueltos en papel de aluminio que contenían catorce teléfonos móviles de alta gama.

Las comprobaciones realizadas sobre los terminales permitieron determinar que los teléfonos habían sido sustraídos en Logroño durante la mañana y la tarde del día 19, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Mateo ('chupinazo').

Uno de los terminales correspondía al teléfono cuya geolocalización permitió activar el dispositivo policial, mientras que los otros trece pudieron ser vinculados posteriormente con sus respectivos propietarios.

A fecha de hoy se han devuelto once de los catorce terminales sustraídos. Los cuatro detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.