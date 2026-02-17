Detenido el autor de varios robos en maquinaria de obra tras un dispositivo de vigilancia en Viguera

Una de las baterías robadas por el detenido - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención de un varón de 52 años, de nacionalidad española y residente en Villamediana de Iregua, como presunto autor de dos delitos de hurto de gasoil y baterías sustraídas en máquinas excavadoras que trabajaban en el término municipal de Viguera.

La actuación se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia establecidos en la zona, tras haberse detectado varios robos de combustible y baterías en maquinaria empleada en labores de acondicionamiento de cauces, con el objetivo de favorecer la movilidad de la fauna piscícola.

Durante uno de los servicios, los agentes sorprendieron in fraganti a un varón portando una garrafa de gasoil en la mano. En el momento de ser identificado, el sospechoso manifestó de manera espontánea: "Me has pillado con las manos en la masa", reconociendo que se encontraba sustrayendo gasoil.

En el lugar se intervino una garrafa de 30 litros llena, y en las inmediaciones se localizaron otras dos de 20 litros cada una. A preguntas de los agentes, el detenido indicó que en una finca de su propiedad -situada a escasos metros del punto del suceso- guardaba otra garrafa de 20 litros, también sustraída días antes. En cuanto a las baterías faltantes, indico haberlas vendido en una empresa de reciclaje ubicada en Logroño, aunque finalmente manifestó su intención de entregar otras tres baterías que aún tenía en su poder.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.