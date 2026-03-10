Un detenido tras desmantelar un "punto negro" de venta de droga en Rincón de Soto - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, en el marco de la operación 'Sogre', han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en una vivienda de Rincón de Soto.

La operación se ha saldado con la detención de un joven de 21 años, de nacionalidad española y residente en el municipio, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Además contra este individuo se han tramitado dos infracciones administrativas: una, a la Ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por portar un arma blanca; y otra, a la Ley de Seguridad Vial, por utilizar el teléfono móvil mientras conducía un vehículo de movilidad personal.

INTERCEPTADO EN PLENA ACTIVIDAD

La actuación se desencadenó durante un servicio preventivo de Seguridad Ciudadana en el casco urbano. Los agentes detectaron a un joven que circulaba en un vehículo de movilidad personal -patinete eléctrico- infringiendo las normas de seguridad vial: carecía de casco y chaleco reflectante, utilizaba el teléfono móvil y se desplazaba bajo un intenso temporal de lluvia.

Al proceder a su identificación, el individuo mostró una actitud marcadamente nerviosa, ofreciendo respuestas incongruentes y carentes de lógica, por lo que se procedió al registro de sus pertenencias.

Entre su ropa y efectos personales se localizaron ocultas nueve placas de hachís y una bolsa con cogollos de marihuana, sustancias ya dosificadas para su distribución en el mercado ilícito. Además, le fueron intervenidas una navaja y 109,52 euros en efectivo.

Tras el hallazgo de las sustancias, se procedió a su detención y traslado al Puesto de Aldeanueva de Ebro, quedando las actuaciones a disposición del Equipo de Policía Judicial de Calahorra y del Área de Prevención de la Delincuencia de Arnedo, cuyos agentes iniciaron una investigación de campo.

PUNTO HABITUAL DE VENTA

El análisis de la información recabada puso de manifiesto que el domicilio del detenido se había convertido en un punto habitual de venta de hachís y marihuana.

Con las evidencias obtenidas, se solicitó a la autoridad judicial el correspondiente mandamiento de entrada y registro para la vivienda y una bajera anexa.

Durante su desarrollo, los agentes intervinieron pequeñas cantidades de marihuana, 4.930 euros en efectivo presumiblemente obtenidos mediante la venta de droga y diversos útiles destinados a la preparación, pesaje y distribución de sustancias estupefacientes. Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.