Detenido un hombre por agredir a otra persona con un arma blanca Logroño

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño detuvo en la noche del pasado 27 de enero a un individuo por agredir a otra persona con un arma blanca en la vía pública, en la confluencia de las calles Beatos Mena y Navarrete y San José de Calasanz.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21,00 horas, cuando una patrulla de Policía Local observó a un joven circulando por la acera con un patinete eléctrico sin sistema de alumbrado.

Al proceder a su identificación, los agentes localizaron al detenido con un cuchillo oculto en la manga de su prenda, procediendo a su intervención por motivos de seguridad.

Mientras se realizaban estas actuaciones, Policía Local recibió aviso para acudir a un inmueble cercano, donde un varón, residente en Logroño, había solicitado ayuda tras manifestar haber sufrido un 'pinchazo' en la espalda.

Ante la coincidencia de la descripción física facilitada por la víctima, la proximidad temporal y espacial, la gravedad de la lesión y el arma intervenida, los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca.

La víctima fue atendida inicialmente por los servicios de emergencia y trasladada posteriormente al Hospital San Pedro para una valoración médica más exhaustiva. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes y puesto a disposición judicial.