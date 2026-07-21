Detenido in fraganti el presunto autor del robo de cable del alumbrado público en Lardero - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Lardero, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido a un varón de 48 años tras sorprenderlo in fraganti -durante la celebración de la final del Mundial de fútbl- mientras sustraía cable de cobre del alumbrado público en la calle Río Duero de dicha localidad.

La detención se enmarca en los dispositivos de vigilancia que ambos cuerpos venían desarrollando desde que, entre el 20 de abril y el 12 de junio, se registraron en el municipio seis robos de cable de cobre y dos tentativas en las calles Río Leza, Castilla, Cosme García, Antonio Esteban, Río Ebro y Río Linares.

Estos hechos llegaron a generar malestar e indignación entre los vecinos de las zonas afectadas y obligaron al Ayuntamiento a realizar continuas y costosas reparaciones y reposiciones del material sustraído. Solo el día de la detención, los daños ocasionados al erario público superaran los 47.000 euros.

Ante la sospecha de que los autores pudieran aprovechar la elevada atención mediática y social durante la celebración del Mundial de Fútbol, presuponiendo un menor tránsito en la vía pública, se establecieron dispositivos discretos de vigilancia en los puntos considerados más vulnerables.

Durante uno de estos operativos, coincidiendo con la final del Mundial, agentes de la Policía Local detectaron la presencia de un varón en una de las zonas. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida y trató de ocultarse bajo un vehículo, siendo finalmente interceptado e identificado.

En el registro de sus pertenencias y en las inmediaciones del lugar fueron localizados un pasamontañas, guantes de trabajo y diversas herramientas específicas para el corte de cable. Asimismo, se halló una arqueta del alumbrado público forzada y una gran cantidad de cable de cobre recién cortado y amontonado.

Tras el hallazgo de los efectos, el individuo reconoció los hechos y admitió que se encontraba sustrayendo el cableado en ese preciso momento.

Por todo ello, se procedió a su detención y posterior traslado al puesto de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua para la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición judicial.