Detenido un joven de 32 años que atacaba por la espalda a mujeres de avanzada edad para sustraerles las joyas

El detenido es conducido al vehículo policial por agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, ha detenido a una persona, de 32 años de edad, vecino de Calahorra, como presunto autor de un delito de robo con violencia y dos delitos de hurto cometidos contra mujeres de avanzada edad. La investigación, se inició tras el robo cometido por esta persona a una mujer de 77 años que iba caminado, cuando el autor la abordó por la espalda y, de un fuerte tirón, le arrebató los pendientes que portaba, antes de emprender la huida.

Al día siguiente, los agentes tuvieron conocimiento de que, otra mujer de 80 años, fue sorprendida por detrás, momento en el que el agresor la sujetó por los hombros y le sustrajo los pendientes, causándole lesiones durante el forcejeo antes de darse a la fuga.

El tercer y último asalto se produjo varios días después, cuando una mujer de 83 años accedía al portal de una vivienda, momento en el que fue abordada por la espalda y el agresor le arrancó, de un fuerte tirón, la cadena de oro que llevaba al cuello.

Fruto de las investigaciones, los agentes identificaron a una persona que cometía robos siempre con el mismo patrón. Seleccionaba a víctimas de edad avanzada y las seguía discretamente hasta detectar el momento más propicio para cometer los robos, generalmente cuando transitaba poca gente por la vía pública o cuando se disponían a acceder al portal de su vivienda. Posteriormente, las abordaba por la espalda, aprovechando su limitada capacidad de reacción y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban para robarles las pertenencias de valor.

Gracias a las diversas actuaciones llevadas a cabo -entre ellas la recopilación de información, la toma de declaraciones, el análisis de patrones delictivos y el estudio de imágenes- permitieron la identificación y detención del presunto autor.

El detenido, conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, presenta un carácter violento y conflictivo. Acumula una treintena de antecedentes policiales y trece infracciones a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Calahorra (La Rioja).