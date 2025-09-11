Detenido un vecino de Albelda cuando viajaba en un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

En un registro voluntario en su vivienda, los agentes hallaron más sustancias estupefacientes y diversos útiles para su distribución

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Nalda, han procedido a la detención de un varón de 47 años, residente en Albelda de Iregua y con un amplio historial delictivo, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La intervención se enmarca en el refuerzo de los dispositivos preventivos que el Instituto Armado desarrolla durante el verano para garantizar la seguridad ciudadana y combatir el porte de armas prohibidas y el tráfico de sustancias estupefacientes.

Durante uno de estos operativos, los agentes interceptaron un taxi en Albelda de Iregua. Al identificar al pasajero, comprobaron que contaba con antecedentes por tenencia de drogas.

En el registro del vehículo se localizó, debajo del asiento, un envoltorio con 62,32 gramos de speed, además de 155 euros en billetes fraccionados que llevaba entre sus pertenencias.

Aunque alegó ser consumidor habitual, la cantidad intervenida superaba ampliamente el límite considerado para consumo propio, por lo que se procedió a su detención y traslado al Puesto de Nalda para la instrucción de las diligencias.

Posteriormente, y con la autorización expresa del detenido, los agentes llevaron a cabo un registro voluntario en su vivienda, donde se hallaron plantas de marihuana, otros 15,68 gramos de speed, 29,55 gramos de hachís, una pequeña cantidad de éxtasis, balanzas de precisión y diversos útiles empleados habitualmente para el corte, pesaje y distribución de drogas.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.