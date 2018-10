La diputada nacional de Podemos, Sara Carreño, y el secretario general, Kiko Garrido, optan a liderar lista Parlamento

Publicado 19/10/2018 13:10:56 CET

La precandidatura de María José Dueñas también ha sido aprobada

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Unidos Podemos (UP), Sara Carreño, y el secretario general de la formación en La Rioja, Kiko Garrido, junto a la miembro del Consejo Ciudadano Autonómico en La Rioja, María José Dueñas, son los tres precandidatos a liderar la lista regional de la formación para las elecciones de 2019.

En el caso de Carreño - licenciada en Administración y Dirección de Empresas- su motivación, para dar el paso, que explica en su propia candidatura, viene del hecho que cuando Podemos - que nació en un contexto de "políticas de austeridad que provocó un terrible aumento de la desigualdad"- entró en las instituciones "inició el cambio político, ya no sólo desde la calle sino también desde los Parlamentos. La pasada primavera echamos al Partido Popular del Gobierno de España, consiguiendo así un gran logro: expulsar del ejecutivo a un partido condenado por corrupción".

Por ello, ha señalado que "hemos demostrado ser útiles empujando al Gobierno de Sánchez tomar decisiones políticas que el PSOE no habría adoptado de no ser por esa presión que ejerce el grupo parlamentario confederal. El acuerdo de los PGE 2019 es la demostración de la utilidad de Podemos en el Congreso".

Ante esto, espera que "en las próximas elecciones autonómicas, de la mano de nuestras fuerzas aliadas, IU y Equo, podremos obtener un resultado que permita también construir una alternativa al Gobierno del PP en La Rioja". Por eso he decidido poner mi experiencia y mi apoyo junto a un equipo capaz de configurar una alternativa política para La Rioja".

MOTIVACIONES DE GARRIDO

Por su parte, Garrido - licenciado en Ciencias del Mar- señala, en su propio perfil de la candidatura, que su motivación, surge del origen de 'Podemos' que "nació como herramienta para hacer de nuestra sociedad un lugar más justo y más igualitario, nació como una necesidad de la gente que veía como sus derechos le eran arrebatados y vendidos al mejor postor".

"Ese objetivo y esa necesidad siguen aún vigentes y me presento al Parlamento para seguir construyendo y defendiendo derechos y libertades en nuestra comunidad, para los riojanos y riojanas y con la gente de La Rioja. Tenemos la obligación de recuperar la ilusión, la nuestra y la de aquellos y aquellas que depositaron su confianza en Podemos en La Rioja".

Garrido indica que "mientras siga habiendo desahucios, mientras nuestros jóvenes se tengan que ir a buscarse una vida digna, mientras se vacíen nuestros pueblos, mientras tengamos trabajadores pobres o pobres que no encuentran trabajo, mientras mueran mujeres a manos del machismo, mientras mueran familias enteras en nuestras fronteras, mientras nos gobiernen poderosos que no se presentan a las elecciones estaremos aquí y daremos la batalla, no nos jugamos unos escaños o unos sillones, nos jugamos un país digno, una Rioja digna y la felicidad de nuestra gente".

OBJETIVO DE DUEÑAS

La tercera precandidata es María José Dueñas - licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales- ha apuntado que se ha presentado porque "puedo ser de ayuda al Proyecto de Podemos en La Rioja". "Un proyecto de horizonte para que La Rioja se ponga en hora con el siglo XXI. Necesitamos sacar a nuestra Comunidad Autónoma del parón económico, político y social desde hace una década", añade en su motivación para dar el salto.

"Hay que construir una Comunidad que no deje a nadie atrás, que nadie se sienta funambulista sin red y con vidas precarias con trabajos precarios. Necesitamos aunar esfuerzos para que se articule una mayoría de cambio y transformación que impulse un horizonte para un futuro más próspero en igualdad y feminista. Necesitamos una verdadera Democracia Económica en La Rioja, que la Economía Riojana abra puertas a la Democracia y deje atrás el caciquismo/clientelismo", ha añadido Dueñas.

Finalmente, ha apuntado que "necesitamos ampliar y transformar nuestro modelo económico y productivo con políticas públicas a favor de una nueva Reindustrialización, transición energética, Innovación-Investigación, con un corazón feminista trasversal y con unas infraestructuras estratégicas de comunicación y transporte que hagan vertebrar a La Rioja(Rioja Alta/Media/baja) y que nos saquen de nuestro aislamiento. Es necesario cambiar la arquitectura Institucional, política para que el Parlamento no sea una caja sin resonancia al servicio de Gobiernos miopes".