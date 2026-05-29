Documentales, vínculos familiares y diversidad afectiva centran la programación de junio en la Filmoteca Rafael Azcona

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona ha programado para el mes de junio una cartelera articulada en torno a los ciclos 'Doc.', 'Vínculos', 'Estreno sin estrenar', 'Universo Azcona' y 'Con orgullo'. A lo largo del mes, la sala Gonzalo de Berceo acogerá siete proyecciones que transitan entre el documental, el drama familiar, el cine de autor europeo y la exploración de las relaciones personales y afectivas.

La programación se abrirá el martes, 2 de junio, con 'El último arrebato', documental dirigido por Marta Medina y Enrique López Lavigne que propone una aproximación al universo creativo y personal de Iván Zulueta. A través de testimonios de colaboradores y personas próximas a su entorno, la película reconstruye la figura del cineasta y las conexiones entre su vida y su obra. Rodada en español y con una duración de 108 minutos, la sesión contará con presentación.

Dentro también del apartado documental, el miércoles, 3 de junio, se proyectará 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria. Este thriller documental, de 75 minutos y rodado en español e inglés (VOSE), sigue la historia de un cuadro atribuido a Caravaggio que apareció en el salón de una familia madrileña y cuya salida a subasta desencadenó una carrera internacional entre expertos y coleccionistas. El filme profundiza además en los procesos de restauración, autentificación y compraventa dentro del mercado del arte.

CICLO 'VÍNCULOS'

El ciclo 'Vínculos' comenzará el martes, 16 de junio, con 'On vous croit' ('Yo te creo'), dirigida por Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys. La película, rodada en francés (VOSE) y con una duración de 81 minutos, sitúa su acción en una audiencia judicial por la custodia de dos menores, donde cada una de las partes asegura actuar por el bien de los hijos. La cinta obtuvo el premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Berlín 2025.

Al día siguiente, el miércoles, 17 de junio, llegará 'Después de Kim', dirigida por Ángeles González-Sinde. Con Adriana Ozores y Darío Grandinetti al frente del reparto, el filme narra el reencuentro de una pareja separada desde hace décadas tras recibir la noticia de la muerte de su hija y la desaparición de su nieto. Esta producción española, de 107 minutos, fue nominada a Mejor Película en el Festival de Málaga 2026.

Dentro del apartado 'Estreno sin estrenar', el martes, 23 de junio, se proyectará 'Partir un jour' ('Elegir mi vida'), de Amélie Bonnin. La película, rodada en francés (VOSE) y con una duración de 94 minutos, sigue a una joven que, cuando está a punto de abrir su propio restaurante, regresa a su localidad natal para cuidar de su padre enfermo, reencontrándose allí con su primer amor y replanteándose sus prioridades personales y familiares.

La programación continuará el miércoles, 24 de junio, con 'Son de mar', dirigida por Bigas Luna y con guion de Rafael Azcona, dentro del ciclo 'Universo Azcona'. Estrenada en 2001 y con una duración de 99 minutos, la película adapta la novela de Manuel Vicent y relata la historia de Ulises y Martina en una localidad levantina marcada por la pasión, la desaparición y el reencuentro. La cinta fue nominada al Goya al Mejor Guion Adaptado para Rafael Azcona en 2002.

La cartelera de junio se cerrará el martes, 30 de junio, con 'Pillion', de Harry Lighton, dentro del ciclo 'Con orgullo'. Esta producción británica, rodada en inglés (VOSE) y con 106 minutos de duración, sigue la transformación personal de Colin tras conocer a Ray, líder de un grupo de moteros, en una relación que cuestiona sus límites personales y emocionales. La película obtuvo el premio al Mejor Guion en el Festival de Cannes 2025.

Todas las sesiones comenzarán a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo. El precio de las entradas será de 2,5 euros y de 2 euros para titulares de carnet joven. Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web www.larioja.org/cultura o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.