Domínguez lanza un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos de Manjarrés e insiste en la necesidad de la planta

Archivo - El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Dominguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha lanzado hoy un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos de Manjarrés y ha insistido en la necesidad, tanto de la instalación de una planta industrial de prefabricados de hormigón, como de la variante.

Domínguez, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha insistido en que el proyecto "cuenta con los requisitos para ser declarado proyecto de interés estratégico regional" tanto por su "nivel de creación de empleo como de inversión".

Tal y como dijo la consejera de Empresa, Belinda León, en el último pleno del Parlamento, ha considerado que "es una inversión muy positiva para toda la comunidad de La Rioja" en general y "la comarca en la que está situado Manjarres" en particular.

Así, ha dicho, "va a generar empleo directo e indirecto y actividad económica". Además, "toda actuación que se autoriza por parte del Gobierno de la Rioja", ha asegurado, se hace "buscando siempre un equilibrio".

"Cuando me refiero al equilibrio", ha concretado, "me refiero al equilibrio ambiental, paisajístico, a la sostenibilidad económica y a la sostenibilidad de carácter social".

Sólo "cuando se analizan todos estos elementos y todos son favorables y cuentan con un equilibrio se autoriza una actuación", ha recalcado.

Con respecto a que Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al estudio informativo de la variante de la carretera LR-340 en su paso por Manjarres ha recordado que "la vía forma parte del Plan de Carreteras que está aprobado por el Parlamento de La Rioja sin ningún voto en contra de ningún grupo político".

"Faltó muy poco para la unanimidad y, por tanto, ya hay un análisis previo a esta solicitud empresarial de que esa vía es necesaria", ha finalizado.