Dos jóvenes de 18 y 15 años trasladados al Centro de Salud de Alfaro tras sufrir un accidente de tráfico

Archivo - Centro de Salud de Alfaro - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 18 y 15 años han sido trasladados al Centro de Salud de Alfaro tras sufrir un accidente de tráfico, a las 12,09 horas, al arrollar un vehículo a una motocicleta en la Avenida de Zaragoza de la localidad, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se han movilizao a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.