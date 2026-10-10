Ecologistas en Acción anuncia "todas las acciones legales necesarias" frente a los planes de caza de lobo

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LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha calificado de ilegales los planes comarcales para la caza de lobos en la Reserva de Cameros-Demanda y cotos de caza, advirtiendo de que emprenderá "todas las acciones legales necesarias, tanto administrativas como judiciales".

En nota de prensa, ha indicado que el Gobierno de La Rioja, a través de su Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha aprobado los planes comarcales para cazar lobos, dividiendo la zona montañosa de La Rioja en tres comarcas: oeste, centro y comarca este.

Para cada comarca asigna un cupo: tres lobos para la comarca centro, dos lobos para la comarca oeste, y un lobo para la comarca este; por lo que el total de lobos a matar por temporada es de seis ejemplares. Se incluyen terrenos tanto de la Reserva Regional de Caza de Cameros-Demanda como de cotos de caza.

Ecologistas en Acción ha señalado que el procedimiento de aprobación se ha realizado "con gran opacidad negando la participación pública y vulnerando la legislación de procedimiento administrativo"; y "tan sólo ha sido informado el Consejo de Caza de la elaboración de estos planes no dando detalles de cómo se iban a aprobar".

Ha sumado que "se ignora por completo la normativa europea, que, aunque ha reclasificado al lobo, exige la elaboración de un plan de gestión a nivel autonómico que garantice su estado de conservación favorable antes de autorizar cualquier aprovechamiento cinegético".

"Dicho plan no existe en La Rioja", ha clamado afirmado que "el único plan que está en vigor es el Decreto 12/2023, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan de Gestión del lobo en La Rioja y su coexistencia con la ganadería extensiva que impide la caza de la especie en la región".

Ha relatado cómo, según el último informe sexenal realizado por la Administración General del Estado y remitido a la Comisión Europea sobre el estado de conservación del lobo en España, correspondiente al periodo 2019-2024, la especie se encuentra en un estado de conservación desfavorable.

Existe, ha trasladado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 2024, que establece que no se pondrán matar ejemplares cuando la situación de la especie sea desfavorable en alguna parte del país, aunque no lo sea en todas sus zonas, por tanto es contrario a la legislación de la Unión Europea cazar lobos en España y en La Rioja.

Ha señalado que se podrá cazar lobos en 56 municipios de la montaña riojana, lo cual, ha dicho, "es una auténtica barbaridad". "Se han incluido hasta zonas no cinegéticas y municipios donde claramente no existen lobos de una forma estable, y desde luego no son colindantes con la Reserva de Caza", ha clamado.

Ha considerado que el hecho de que se haya producido algún avistamiento esporádico de ejemplares jóvenes en dispersión no es motivo para poder dar batidas contra el lobo.

Por otro lado, ha indicado que estos planes comarcales para la caza del lobo en La Rioja se han aprobado mientras todavía está pendiente de resolver el recurso contencioso-administrativo que han presentado Ecologistas en Acción de La Rioja y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

Ante esta situación el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de La Rioja han afirmado que la caza de lobos en La Rioja "es contraria a Derecho".