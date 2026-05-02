El Edificio Politécnico de la UR acoge este jueves la III Jornada 'Promoción de Salud Mental y Humanización'

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La III Jornada 'Promoción de la Salud Mental y Humanización en la Atención' tiene lugar el jueves 7 de mayo, en el Salón de Actos del Edificio Politécnico, organizada por el Aula Johnson&Johnson de Humanización en Salud de la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja.

En su tercera edición, el objetivo es crear un espacio de reflexión y aprendizaje compartido, que permita profundizar en el modelo comunitario y en la atención afectiva-efectiva en Salud Mental.

A través de la mirada complementaria desde distintos dispositivos asistenciales, e instituciones, se abordará la complejidad del trastorno mental grave y se analizarán los avances, desafíos y oportunidades que ofrece la humanización para transformar la atención, fortalecer la relación terapéutica y mejorar la experiencia y el bienestar de las personas atendidas.

Está coordinada por Iván Santolalla Arnedo, coordinador de la Unidad Predepartamental de Ciencias Biomédicas y Especialidades Sanitarias de la Universidad de La Rioja. La inscripción, gratuita, debe formalizarse a través de https://bit.ly/IIIJornadaJJsaludmental

La incorporación y el fomento de la Humanización en las políticas y en la gestión sanitaria son elementos esenciales para avanzar hacia una planificación sostenible, centrada en el paciente y en sus necesidades reales de salud.

La implicación coordinada de todos los niveles del sistema -macro, meso y microgestión- resulta imprescindible para generar una cultura de humanización transversal, uno de los grandes retos de las organizaciones responsables de la planificación y la gestión sanitaria.

Los sistemas sanitarios, reforzando el valor del factor humano, deben garantizar los más altos niveles de calidad y seguridad, ofreciendo una atención centrada en la persona, comprometida con la sociedad y respetuosa con la autonomía, la dignidad y la autodeterminación del usuario.

Esta exigencia adquiere especial relevancia cuando la persona atraviesa un problema de salud mental que afecta de forma significativa a su cognición, voluntad, emociones y otros procesos psicológicos y sociales.

En consonancia con las recomendaciones de la OMS, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y los distintos planes autonómicos, la atención en Salud Mental debe asentarse en un modelo comunitario, centrado en la persona, basado en la evidencia científica y orientado a una atención afectiva y efectiva.

Un modelo que cuide a la persona en su globalidad, que incorpore la dimensión de la dignidad y la humanidad, y que se sostenga en la confianza, la empatía y la búsqueda de los mejores resultados en salud.

La Ley 6/2023, de las personas con problemas de salud mental y sus familias, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, refuerza este enfoque al establecer un modelo de atención biopsicosocial de calidad, con sistemas de evaluación transparentes, orientado a la recuperación, la inclusión sociolaboral y la aplicación incondicional del principio de no discriminación.