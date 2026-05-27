Ejecutivo riojano colabora con cinco entidades para acercar los espacios naturales a 257 personas con discapacidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha concluido la edición de primavera del programa 'Naturaleza sin barreras', una iniciativa impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de Salud y Políticas Sociales, cuyo objetivo es favorecer el contacto con la naturaleza de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad, la inclusión y un uso público sostenible en los espacios naturales de la región.

Esta segunda edición, que da continuidad a la celebrada el pasado otoño en la que participaron un total de 171 personas con discapacidad, se ha desarrollado entre el 12 y el 26 de mayo en dos enclaves naturales riojanos: el entorno del Achichuelo, dentro del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, y la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro. Durante esta fase primaveral, un total de 257 personas han disfrutado de diversas actividades diseñadas específicamente para garantizar una experiencia natural enriquecedora, accesible y adaptada a diferentes capacidades.

El programa se ha estructurado en ocho jornadas en las que han participado varios grupos pertenecientes a cinco entidades riojanas que trabajan con personas con discapacidad: ASPRODEMA, ASPACE, Igual a Ti, Asociación de Personas Sordas de La Rioja y Asociación Salud Mental La Rioja.

Este año, 'Naturaleza sin barreras' ha incorporado un enfoque de participación activa por parte de las asociaciones en la planificación y diseño de las jornadas. Con esta metodología, las entidades han elegido o adaptado las diferentes propuestas incluidas en el programa de actividades 'Pasea La Rioja', para crear propuestas ajustadas a las necesidades de sus grupos.

Las asociaciones participantes han optado por un itinerario multisensorial centrado en el descubrimiento de los valores y elementos naturales de los espacios protegidos a través de experiencias que estimulan los sentidos, como la búsqueda de rastros, juegos sobre el camuflaje de los animales o dinámicas orientadas a fomentar la observación, la escucha y la imaginación.

Además del itinerario, las jornadas se han enriquecido con un variado repertorio de actividades, entre las que han destacado 'Baño de bosque', enfocada en la relajación sensorial en el entorno natural; 'Bosque habitado', centrada en la creatividad y la imaginación; 'Coloréate', que potencia la percepción visual y cromática del paisaje; 'Paisaje sonoro', orientada al trabajo auditivo y cognitivo; y 'Memory botánico', destinada a estimular el sentido del tacto mediante materiales naturales, entre otras propuestas. Todas estas actividades han contribuido a fomentar la convivencia, el disfrute y la sensibilización ambiental, acercando los valores de los espacios naturales a todas las personas.

COMPROMISO CON LA ACCESIBILIDAD

'Naturaleza sin barreras' forma parte del trabajo que el Gobierno de La Rioja viene desarrollando para garantizar la accesibilidad en la red de espacios naturales protegidos. Este programa de educación ambiental e interpretación del entorno se enmarca dentro del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja) y ha sido dinamizado por el equipo de educación ambiental de 'Pasea La Rioja'.

Los condicionantes propios de estos entornos, como la heterogeneidad, la orografía, la fragilidad o la extensión, requieren soluciones específicas que den respuesta a las necesidades de las diferentes discapacidades. Entre las actuaciones desarrolladas en los últimos años destacan la adaptación de centros de interpretación, la instalación de maquetas táctiles, placas en braille, recursos sonoros y juegos de texturas, así como la creación de pasarelas y dioramas que facilitan la comprensión y el disfrute del medio natural.

Con la finalización de esta edición de primavera de 'Naturaleza sin barreras', el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la inclusión, la participación y la educación ambiental, favoreciendo el acercamiento de toda la ciudadanía a los espacios naturales de la región.