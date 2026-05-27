El Ejecutivo riojano financia con 136.000 euros dos actuaciones de restauración patrimonial en Calahorra - EUROPA PRESS

LOGROÑO/ CALAHORRA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha visitado en Calahorra dos actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico impulsadas por el Ejecutivo regional en las iglesias parroquiales de San Andrés y Santiago el Real.

Ambas intervenciones cuentan con una financiación autonómica conjunta de 136.492,97 euros y forman parte de la estrategia regional de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico desarrollada en colaboración con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

La visita ha comenzado en la iglesia parroquial de San Andrés, declarada Bien de Interés Cultural, donde se ha desarrollado la segunda fase del proyecto de recuperación de la volumetría histórica de la fachada sur del templo. Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 115.500 euros, de los que 98.175 euros -el 85 % del coste total- son aportados por el Gobierno de La Rioja mediante el convenio de colaboración con la Diócesis.

La intervención da continuidad al proyecto iniciado en 2024 para recuperar la configuración histórica de la fachada sur y la visión original del cuerpo de la nave central de la iglesia, parcialmente oculto durante décadas por edificaciones adosadas. La primera fase, financiada íntegramente por el Gobierno de La Rioja mediante un convenio nominativo incluido en los presupuestos de 2024, contó con una aportación autonómica de 100.000 euros y permitió acometer la demolición parcial de la última planta del conjunto adosado y la restauración de los elementos originales descubiertos.

La fase de los trabajos que se han desarrollado en la actualidad incluye el desmontaje y reconstrucción de la cubierta, la regularización del forjado y la restauración de los paramentos descubiertos, además de la recuperación de la cubierta a tres aguas y de distintos elementos constructivos originales, todo ello bajo supervisión arqueológica.

"Hay que destacar que esta intervención en estas dos fases por parte del Gobierno de La Rioja ha supuesto una aportación total que ronda los 200.000 euros, además de lo que ha aportado la Diócesis y, hay que decirlo también, un esfuerzo muy grande por parte de la parroquia, que también ha tenido que poner muchos recursos propios para poder llevar a cabo esta intervención general. Esta es la manera en la que trabajamos, con esfuerzo compartido, desde la colaboración, como siempre, entre el Gobierno de La Rioja y la Diócesis", ha apuntado Capellán.

"COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO"

Por su parte el obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ha agradecido la "colaboración, coordinación y el trabajo conjunto" para la recuperación del patrimonio, con especial agradecimiento "a las parroquias que mantienen estos lugares abiertos para que todos los disfrutemos". A su vez, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha agradecido el acompañamiento del Gobierno de La Rioja a todos los proyectos de la ciudad, "tanto en el ámbito patrimonial, sociosanitario, industrial o deportivo"; así como a la Diócesis "el impulso a ambiciosos proyectos en Calahorra".

Tras esta primera visita, Capellán se ha trasladado a la iglesia parroquial de Santiago el Real, también declarada Bien de Interés Cultural, donde se ejecuta la conservación y restauración de las pinturas murales del presbiterio y la embocadura, ambas del siglo XVIII. La intervención cuenta con un presupuesto total de 48.763 euros, de los que 38.317,97 euros -el 78,6 % del coste total- han sido financiados por el Gobierno de La Rioja a través de la Orden de Ermitas 2024/2025.

Los trabajos han permitido actuar sobre grietas estructurales en paramentos y bóvedas, consolidar estratos pictóricos y acometer labores especializadas de limpieza, desalación y estabilización de la capa pictórica. Asimismo, la intervención contempla la reposición de lagunas del soporte y la reintegración cromática selectiva para recuperar la lectura unitaria del programa iconográfico concebido junto al retablo mayor del templo.

En conjunto, el Gobierno de La Rioja financia más del 83 % del coste total de ambas actuaciones patrimoniales en Calahorra, que se integran en la política regional de conservación preventiva y restauración especializada del patrimonio histórico-artístico de la comunidad.

"En ambos casos estamos hablando de iglesias que son lugares de culto, referentes y muy vinculados a la historia y a la identidad de Calahorra, una ciudad que atesora un gran valor histórico y patrimonial", ha asegurado el presidente. En este sentido, "todo esfuerzo que hacemos para seguir conservando y teniendo en el máximo esplendor posible estos templos es un deber colectivo que asumimos encantados, porque es un patrimonio que nos ha legado generación tras generación y que hay que cuidar", ha finalizado.

ORDEN DE ERMITAS

El Ejecutivo regional ha convocado el presente año, la subvención de Orden de Ermitas dotándola con 1,73 millones de euros, destinada a apoyar nuevas actuaciones de restauración en iglesias, ermitas, retablos y otros elementos singulares del patrimonio cultural riojano.

Finalizadas ambas visitas, tanto el presidente del Gobierno de La Rioja, como el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, se han trasladado al Palacio Episcopal de Calahorra para asistir a la presentación de un Clave restaurado perteneciente a la colección de la Reina Bárbara de Braganza.