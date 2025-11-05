Embutidos Luis Gil participa en la Feria BioCultura 2025 apostando por una ganadería ecológica y regenerativa

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Embutidos Luis Gil participará un año más en 'BioCultura Madrid', la feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante del país, que se celebra del 6 al 9 de noviembre en IFEMA. La firma riojana estará presente en el stand nº 286F, dentro del espacio agrupado del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), junto a otros productores de la región que apuestan por un modelo agrario sostenible y comprometido con el entorno.

Además, este año Embutidos Luis Gil colabora como patrocinador del programa 'La ResilCiencia Show & Podcast', que emitirá dos sesiones en directo desde la feria el viernes 7 de noviembre, en la Sala N108, con debates que invitan a reflexionar sobre el papel de la ganadería en el futuro de la alimentación y la sostenibilidad. A las 16,00 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Regetarianos'. Desmontando mitos sobre la ganadería', en la que participarán expertos en ganadería regenerativa y nutrición sostenible como Jose Luis García (Poultree, ARI y EARA), Jesús Rodríguez y María del Mar Molina, quienes abordarán cómo un modelo ganadero bien gestionado puede convertirse en aliado del planeta, regenerando suelos, biodiversidad y salud humana.

A las 18,00 horas se celebrará el debate 'El Dilema Animal. Vegano vs. carnívoro sostenible', con David Gimeno y Jorge García, una conversación sin filtros que cuestionará los dogmas alimentarios y medioambientales desde distintas perspectivas éticas y científicas.

Desde su finca 'El Encinar', en el Valle de Ocón (La Rioja), Embutidos Luis Gil cría cerdos Duroc ecológicos en libertad, alimentados con pienso propio ecológico certificado, bellotas, raíces y pastos naturales, siguiendo un modelo circular y regenerativo que integra agricultura, ganadería y sostenibilidad.

Su filosofía es clara: producir alimentos de calidad respetando la tierra, los animales y las personas. "Creemos que la verdadera sostenibilidad no consiste en renunciar, sino en regenerar. La ganadería ecológica y regenerativa puede y debe formar parte de la solución", afirma Luis Gil, fundador del proyecto familiar. Durante los días de la feria, Embutidos Luis Gil celebrará también un sorteo de un lote de embutidos y carnes ecológicas valorado en 200 euros. Todas las personas que se acerquen a su stand y realicen una compra superior a 50 euros podrán participar en el sorteo y descubrir, además, la historia y el sabor auténtico de la carne ecológica riojana.

Con su participación cada año en BioCultura Madrid 2025, la familia Gil refuerza su compromiso con la producción ecológica certificada y con la divulgación de un modelo ganadero transparente, responsable y saludable, que conecta al consumidor con el origen real de los alimentos.