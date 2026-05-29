Entregados los premios a los ganadores del 'Concurso de Vinos de La Rioja' de Fundación Caja Rioja y CaixaBank - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja y CaixaBank han entregado los premios a los vinos ganadores de la edición número 36 del 'Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja' en las modalidades de vinos tintos, blancos y rosados de la cosecha 2025 y la 4ª edición del 'Concurso de Vinos de Pueblo'.

Este año han participado al Concurso de Vinos de La Rioja 46 bodegas, de las que siete se presentan por primera vez, con 54 marcas, procedentes de 25 localidades distintas en las que está representada prácticamente toda la región, desde Alfaro hasta San Vicente de la Sonsierra, pasando por Arnedo, Badarán o Castilseco, por citar algunas de ellas.

Han presentado 111 muestras de vino (39 en tinto, 40 en blanco y 32 en clarete).

Los vinos ganadores han sido los siguientes:

VINO TINTO

Primer premio - Trofeo y diploma de honor

1º BODEGAS Y VIÑEDOS CASTILLO DE MENDOZA - SAN VICENTE DE LA SONSIERRA: CHIRIMENDO

Segundo premio - Trofeo y diploma

2º BODEGA SAN MIGUEL SDAD. COOP. - AUSEJO: CAMPOLOSA

Tercer premio - Trofeo y diploma

3º BODEGAS PERICA - SAN ASENSIO: MI VILLA

VINO BLANCO

Primer premio - Trofeo y diploma de honor

BODEGAS CORNELIO DINASTÍA SL - NAVARRETE: VEGA VELLA ECO

Segundo premio. - Trofeo y diploma

BODEGAS MARQUÉS DE REINOSA, S.COOP. - AUTOL: MR GARNACHA BLANCA 2025

Tercer premio. - Trofeo y diploma

COOP. VINÍCOLA DAVALILLO S.C.L. (BODEGAS SEÑORÍO DE LA ESTRELLA) - SAN ASENSIO: 15 ARROBAS 7 CÁNTARAS

VINO ROSADO

Primer premio - Trofeo y diploma de honor

BODEGAS NAJERILLA S. COOP. - ARENZANA DE ABAJO: SEÑORÍO DE VALDIESTRO.

Segundo premio - Trofeo y diploma

BODEGAS MARQUÉS DE REINOSA, S.COOP. - AUTOL: MARQUÉS DE REINOSA ROSADO.

Tercer premio. - Trofeo y diploma

COOP. VINICOLA DAVALILLO S.C.L. (BODEGAS SEÑORIO DE LA ESTRELLA) - SAN ASENSIO: 15 ARROBAS 7 CÁNTARAS

IV CONCURSO DE VINOS DE PUEBLO

P or su parte, en el Concurso de Vinos de Pueblo se dan cita 10 bodegas, de las cuales tres son nuevas, de ocho localidades (Ábalos, Arnedo, Ausejo, Autol, Badarán, Briones, Quel y San Vicente de la Sonsierra) con 15 muestras de vino (10 en tinto, 4 en blanco y 1 en clarete).

Los vinos ganadores en esta categoría han sido los siguientes:

Primer premio - Trofeo y diploma de honor

BODEGAS SONSIERRA - SAN VICENTE DE LA SONSIERRA: Sonsierra Tempranillo tinto Joven 2025

Segundo premio - Trofeo y diploma

BODEGAS MARQUÉS DE REINOSA, S.COOP. - AUTOL: MR RESERVA TEMPRANILLO TINTO ED. ESPECIAL 2022

Tercer premio - Trofeo y diploma

QUEIRÓN VIÑEDOS FAMILIARES - QUEL: QUEIRON MI LUGAR 2021

PREMIOS

En todas las modalidades y categorías, se selecciona un ganador que obtiene un Trofeo, diseñado por la asociación de artistas riojanos Amalgama, y un diploma de honor que le acredita como ganador del Concurso de Vinos de La Rioja en la modalidad y categoría correspondientes.

Los ganadores de cada modalidad y categoría recibirán también un puesto para la presentación, exposición y venta del vino ganador y de otros de su bodega, durante la celebración del 57º Concurso Agrícola de La Rioja en el Paseo del Espolón de Logroño el domingo 13 de septiembre de 2026.

Además, habrá una selección de vinos de las bodegas premiadas para la realización de la IV Cata popular dirigida por la Cofradía del Vino de Rioja, que tendrá lugar el domingo 13 de septiembre en El Paseo del Espolón coincidiendo con el 57º Concurso Agrícola de La Rioja. También contarán con una presentación de los vinos ganadores en el Espacio Lagares de Logroño el jueves 25 de junio, a través de una cata dirigida por la Cofradía del Vino de Rioja.

Y gracias a la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, las bodegas ganadoras del primer premio en cada modalidad tendrán derecho a participar de forma gratuita con un espacio estándar en la próxima edición de *Barcelona Wine Week* (BWW) que se celebrará del 1 al 3 de febrero de 2027.