Ertzaintza y Universidad Internacional de la Rioja firman un convenio para la formación de estudiantes en prácticas

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VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha autorizado, en su reunión de este martes, la firma del convenio con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) con el fin de establecer una colaboración en materia educativa que permita ofrecer una formación integral, teórica y práctica, a sus estudiantes y asegurar, así, su preparación profesional para mejorar la empleabilidad futura y la capacidad de inserción en el mercado laboral.

El acuerdo permitirá que el alumnado universitario pueda realizar su formación en prácticas en las dependencias de la Ertzaintza, bajo su asesoramiento y colaboración, y siguiendo un programa de acogida y tutorización de estas prácticas, según ha informado el Ejecutivo vasco.

La realización de estas prácticas buscan contribuir en la formación integral del alumnado complementando su aprendizaje teórico y práctico, según ha informado el Ejecutivo vasco.

Dicha colaboración, carente de contraprestación económica, pretende mejorar la formación práctica de los estudiantes adaptándola a las circunstancias reales de los centros de trabajo, promoviendo el contacto directo de dicho colectivo con la realidad laboral y su problemática actual, lo que se reflejará en "una mejor cualificación profesional de los estudiantes que reciban la titulación".

Este convenio, además de propiciar "un contacto necesario y enriquecedor" para las partes, permitirá la realización de estudios que, en el futuro, "pueden redundar en los procedimientos y eficacia de la Ertzaintza en estas materias", según ha destacado el Gobierno Vasco.

Desde hace años, el Departamento de Seguridad mantiene colaboraciones con distintas Universidades, tanto de Euskadi como del resto del Estado. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables a otros cuatro adicionales.