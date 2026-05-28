La Escuela Pública despide el curso con una fiesta reivindicativa para pedir mejores infraestructuras y defender su calidad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja celebrará el próximo domingo, 31 de mayo, en Logroño una fiesta lúdica y reivindicativa para defender la continuación de este tipo de educación "igualitaria, gratuita y equitativa" a pesar de que algunos se empeñen "en hacerle daño".

Así se ha expresado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en La Rioja, Pedro Antolín, quien ha asegurado que este tipo de enseñanza es también "universal, inclusiva, democrática y de calidad". Por ello ha invitado a toda la ciudadanía a acudir a esta fiesta que tendrá lugar en la plaza de la plaza de la Diversidad de Logroño entre las 12,00 y las 14,00 horas para "que nos conozcan".

El acto contará con juegos para los más pequeños, que deberán estar acompañados por una persona adulta, además de conciertos, la actuación de un monologuista, de un Tragantúa, sorteos y otras actividades. Asimismo, se procederá a la lectura de un manifiesto en defensa de la escuela pública, en un ambiente festivo, participativo y reivindicativo.

MÁS CENTROS PÚBLICOS DE 0-3 AÑOS

Como ha defendido Antolín, la cita es para celebrar la educación pública que "tenemos en La Rioja" pero no se quedará ahí. Aprovecharán el momento para "denunciar todo lo que está ocurriendo con la escolarización de nuestra región comenzando con la etapa de 0-3 años".

Antolín recuerda que para esta etapa educativa "tan importante" no hay centros públicos suficientes para escolarizar a los niños y niñas dado que solamente hay 6 escuelas autonómicas, 24 municipales -de las cuales muchas de ellas son de gestión indirecta- y 40 centros privados en toda la comunidad autónoma.

Ante ello reivindica la construcción de nuevos centros públicos de 0-3 años pero también que se actualicen las infraestructuras de otros muchos centros de Primaria, Secundaria, FP, Conservatorios... porque "muchos de ellos utilizan sus bibliotecas o comedores como aulas o los barracones como talleres de FP".

Desde la Plataforma consideran "básico" que se invierta en infraestructuras "y más visto lo que ha pasado en el IES Bartolomé Cossío de Haro en el que toda la dirección ha dimitido ante la ausencia de soluciones de Educación a la falta de espacio para la labor docente". Desde aquí -ha dicho Antolín- "les mandamos todo nuestro apoyo y pedimos al Gobierno riojano que abra los ojos".

En rueda de prensa también se ha referido a la situación que viven "nuestros hijos e hijas" en este tiempo a causa de las altas temperaturas. "Debemos actualizar los centros y exigimos que se invierta en nuevas infraestructuras".

OTRAS REIVINDICACIONES

En otro orden de asuntos desde la Plataforma tienen claro que "si hay que cerrar alguna línea de algún colegio o de cualquier ciclo formativo no sea nunca en la educación pública". Exigen también eliminar la zona única de escolarización por un modelo de clarificación educativa de cohesión social, equitativa y de igualdad.

También, y con respecto a la inversión, indican, "si no llegamos al 7 por ciento de inversión educativa sobre el PIB de La Rioja -ahora estamos en el 3,5 por ciento- poco podremos hacer".

Todo ante un año que, como ha calificado, ha sido de "supervivencia". "No puede ser que los equipos directivos estén en una lucha constante para conseguir recursos de personal, de material y de instalaciones...". Lo que queda claro -ha finalizado- "es que, aún así, la mejor enseñanza se hace desde la escuela pública y con los mejores profesionales a pesar de que no se nos cuide lo suficiente".

La Plataforma por la Escuela Pública, integrada por CCOO, UGT, STE-Rioja, STAR, FAPA, IU, PSOE y Alternativa Universitaria.