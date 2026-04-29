El espectáculo 'Muerta de amor' cierra esta semana en el Teatro Bretón el Ciclo de Jueves Flamencos

Archivo - El bailaor Manuel Liñán posa para Europa Press tras su actuación del avance de su espectáculo ‘Muerta de amor - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón de Logroño vive esta semana la última jornada del Ciclo Jueves Flamencos de esta edición, con 'Muerta de amor' y comienza el mes de mayo con el espectáculo 'Mi suicidio o el pesimismo alegre'.

Tras cuatro meses sobre las tablas, el ciclo Jueves Flamencos pone punto y final a una edición en la que se reafirma la gran acogida por parte del público de este tipo de eventos.

Para cerrar la temporada, este jueves 30 de abril, a las 20 horas, llega 'Muerta de amor', un espectáculo en el que una docena de artistas guían al espectador por un pasaje coreográfico, con carácter de copla, que apunta al deseo, la fantasía y la provocación.

Lo hacen a través del cante de Juan de la María, acompañado por la artista invitada Mara Rey, y el baile coreografiado de Manuel Liñán (Premio Nacional de Danza 2017).

El espectáculo recibió en el Premio Talía 2025 varios galardones, en la categoría 'Mejor labor de producción' (Peineta Producciones) y en la mención 'Mejor Intérprete masculino de danza', entre otros premios.

El sábado 2 de mayo, a las 20 horas, se inaugura el mes con la obra 'Mi suicidio o el pesimismo alegre' de Henri Roorda, un alegato vitalista disfrazado de despedida.

Se trata de texto sincero, divertido y conmovedor que celebra la belleza de vivir incluso en el umbral de la muerte. Con Mario Gas en escena y la dirección de Fernando Bernués, esta obra es una experiencia teatral que emociona y hace pensar sin perder de vista el humor.

El espectáculo tiene una duración de una hora aproximada y un precio único de 14 euros, ya que se trata de un espectáculo de aforo reducido. Las entradas están disponibles para su adquisición en la web del Teatro Bretón, la taquilla y a través del teléfono habitual.