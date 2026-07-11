Estabilizado el incendio forestal de Ayabarrena en Ezcaray que ha quemado 125 hectáreas

Activo el incendio de Ayabarerena, aldea de Ezcaray, en La Rioja
Activo el incendio de Ayabarerena, aldea de Ezcaray, en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 11 julio 2026 17:41
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    LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal en Ayabarrena, aldea de Ezcaray, que comenzó el jueves por la tarde, está estabilizado, según ha informado el Gobierno riojano, a las 17,00, que ha señalado que en el mismo se encuentran trabajando 32 personas. La superficie afectada es de 125 hectáreas de matorral y arbolado.

   Están movilizados en el mismo 2 técnicos (Medio Natural y Protección Civil) en CECOP y 3 técnicos (Medio Natural, Protección Civil y MITECO), 1 guardia civil y un coordinador de medios logísticos en PMA 3 agentes forestales.

   2 unidades de bomberos forestales de Medio Natural.

   2 autobombas de Medio Natural.

   Además, también trabajan en la zona Guardia Civil, 1 ambulancia Cruz Roja, Vehículo PMA, Iluminación, avituallamiento y remolque frigorífico.

   La Guardia Civil regulando el tráfico en la carretera LR-415.

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