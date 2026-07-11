Estabilizado el incendio forestal de Ayabarrena en Ezcaray que ha quemado 125 hectáreas

Activo el incendio de Ayabarerena, aldea de Ezcaray, en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Ayabarrena, aldea de Ezcaray, que comenzó el jueves por la tarde, está estabilizado, según ha informado el Gobierno riojano, a las 17,00, que ha señalado que en el mismo se encuentran trabajando 32 personas. La superficie afectada es de 125 hectáreas de matorral y arbolado.

Están movilizados en el mismo 2 técnicos (Medio Natural y Protección Civil) en CECOP y 3 técnicos (Medio Natural, Protección Civil y MITECO), 1 guardia civil y un coordinador de medios logísticos en PMA 3 agentes forestales.

2 unidades de bomberos forestales de Medio Natural.

2 autobombas de Medio Natural.

Además, también trabajan en la zona Guardia Civil, 1 ambulancia Cruz Roja, Vehículo PMA, Iluminación, avituallamiento y remolque frigorífico.

La Guardia Civil regulando el tráfico en la carretera LR-415.